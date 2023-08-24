بشار جاسم



بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان فضل شاكر في عمله الأول «بغيب بمزاجي» الذي حمل اسم الألبوم «بغيب بمزاجي»، وعمله الثاني «قال حب قال» وتصدرهما التريند في أغلب الدول العربية، أطلق الفنان فضل شاكر بقناته الرسمية بـ «اليوتيوب» ثالث أعماله الغنائية بعنوان «الأشخاص الغلط» من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وإشراف عام إياد النقيب.



وتقول كلمات الأغنية:



بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي



ومفيش ولا مرة اخترت وكانت صح اختياراتي



ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي



وبروح ليها برجلي كمان



بطلع من ضربة لضربة ومن جرح على التاني



وكأن الجرح لا يقلي ومتفصل علشاني



ما راهنتش على حد انا ابدا وكسبت رهاني



لازم على طول اطلع خسران



أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط



بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس»