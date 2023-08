تجاربنا مع الكويتيين «ناجحة» ونتعامل مع المرضى من جميع أنحاء العالم وهدفنا تحسين الخدمات

مركزنا يستقطب الآلاف من مرضى السرطان ونجاح الأطباء والتكنولوجيا يرفعان معدلات العلاج

توفير وسائل النقل مجاناً للمرضى ومرافقيهم منذ وصولهم إلى المطار وحتى رجوعهم لبلدهم

لدينا 3 خيارات علاجية رئيسية في علاج السرطان هي العلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحي

نقدم تسهيلات في عملية حجز فندق للمريض وعائلته بأسعار مخفضة حصرياً لمراجعي مستشفياتنا

المواعيد لدينا سريعة وتحدد وفق رغبة المريض والرعاية الصحية في تركيا بمعايير أوروبية وأميركية

أجرى الحوار: عبدالكريم العبدالله

أكد مدير تطوير الأعمال الدولية في مستشفى «أجيبادم» التركي إلياس بينفيست توقيع المستشفى اتفاقية مع الخطوط الجوية الكويتية لتقديم الخدمات الطبية لركاب الدرجات المتميزة، مشيرا الى أن الاتفاقية عبارة عن خصومات على «الطبابة» وفحص الحالات الطارئة لعملاء المؤسسة اعتبارا من شهر يوليو الماضي.

وذكر بينفيست في حوار خاص مع «الأنباء» أن مستشفى «أجيبادم» التركي لديه اتفاقية مع وزارة الصحة الكويتية لإرسال المرضى الكويتيين للعلاج في المستشفى في عدة تخصصات منها جراحة العظام، والعلاج الطبيعي، وأمراض العمود الفقري والأمراض الصدرية. وأفاد بأن مجموعة مستشفيات «اجيبادم» التركية لها تجارب في التعامل مع المرضى من جميع أنحاء العالم وتهدف دائما الى تحسين أداء الخدمات لتلبية جميع رغباتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التجارب مع المرضى الكويتيين كانت «ناجحة». وفيما يلي تفاصيل الحوار.



في البداية.. ما سبب زيارتكم للكويت؟



٭ بصفتنـــــا مجموعــــة مستشفيات أجيبادم للرعاية الصحية، الهدف الرئيسي من الزيارة هو تعزيز العلاقات مع الكويت وتوقيع عقد مع الخطوط الجوية الكويتية.



سمعنا عن توقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية الكويتية، هل تحدثوننا عنها؟



٭ وقعنا اتفاقية مع الخطوط الجوية الكويتية لتقديم الخدمات الطبية لركاب الدرجات المتميزة، حيث نسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، ومع دخول موسم الصيف 2023 ونمو حركة المسافرين، وقعنا مع شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية لتقديم خصومات على الخدمات الطبية 2023، وفحص الحالات الطارئة لعملائها من ركاب الدرجات المتميزة «الرويال والأولى والأعمال» وذلك بداية من 1 يوليو الماضي.



مرضى كويتيون



هل يوجد مرضى كويتيون يتلقون العلاج في مستشفاكم؟ وما التخصصات التي يتردد عليها الكويتيون للعلاج فيه؟



٭ نعم، يوجد مرضى كويتيون يأتون على مدار السنة، لتلقي العلاج في مستشفى اجيبادم، ولكن في العام الماضي اصبحت هناك زيادة ملحوظة في عدد المرضى الكويتيين من وزارة الصحة الكويتية.



وبشكل عام، يأتي مرضانا من أجل جراحة العظام، والعلاج الطبيعي، وأمراض العمود الفقري والأمراض الصدرية.



اتفاقية



هل يوجد لديكم تعاقد رسمي مع الجهات الرسمية في الكويت لابتعاث المرضى للعلاج بالخارج؟



٭ لدينا اتفاقية مع وزارة الصحة الكويتية لإرسال المرضى الكويتيين للعلاج في مستشفانا.



حدثونا عن تجربتكم مع المرضى الكويتيين؟



٭ بما أن المرضى الكويتيين يهتمون بجودة التنسيق والرعاية والسلوك الحسن فإن مجموعة مستشفيات اجيبادم لها تجارب في التعامل مع المرضى من جميع أنحاء العالم، وتهدف دائما الى تحسين أداء الخدمات لتلبية جميع رغبات المرضى لضمان راحة المريض والشعور بالاطمئنان طوال مدة علاجه.



والى الآن تجاربنا مع المرضى الكويتيين ناجحة، حيث يخرج المرضى من المستشفى بأحسن حال وتتم متابعة المريض لحد وصوله الى بلده ونهدف أيضا لاستقبال اكبر عدد من المرضى الكويتيين لخدمتهم ورعايتهم.



هل يمكن إعطاؤنا نبذة عن المستشفى؟



٭ بدأت مجموعة أجيبادم رحلتها في قطاع خدمات الرعاية الصحية من مستشفى واحد في حي صغير على الضفة الآسيوية لإسطنبول بتركيا قبل ثلاثين سنة، واليوم، أصبحت مجموعة أجيبادم علامة تجارية عالمية، ولها مكانتها بين المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية.



وبفضل هذا النمو السريع، استطاعت المجموعة توقيع شراكة مهمة سنة 2012 مع ثاني أكبر سلسلة مؤسسات للرعاية الصحية في العالم DAHREB HHI.



كما بدأت مجموعة أجيبادم في توسيع فعاليتها إلى خارج تركيا سنة 2011 عبر اقتنائها لمستشفى سيستينا في سكوبي، مقدونيا. حيث انه بعد هذا الاستثمار الأول، قامت مجموعة أجيبادم بإدراج مشافي مجموعتي توكودا وسيتي كلينيك البلغاريتين ضمن مشافيها خلال سنة 2016. وبذلك أصبحت مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في بلغاريا. سنة 2017، كما تم تدشين المركز الطبي الدولي لمجموعة أجيبادم في قلب العاصمة الهولندية (أمستردام)، وفي سنة 2021، دخلت مجموعة أجيبادم صربيا من خلال اقتنائها لمستشفى بيلميديك. وحاليا، تقدم مستشفيات أجيبادم خدماتها في 5 دول تركيا، مقدونيا، بلغاريا، هولندا وصربيا.



المميز



ما الذي تتميزون به في المستشفى؟



٭ تنمو مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية وتتطور بسرعة في كل من تركيا والخارج، حيث طورت نظاما نموذجيا ووضعت في قلبه المستشفيات، وحولها عدة شركات للخدمات تسهر كل واحدة منها على تقديم الدعم في مجال اختصاصها لتسهيل عمل الأطباء والأطقم الطبية، إذ تقوم شركة أجيبادم لإدارة المشاريع على دراسة، إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإنشاء المستشفيات الجديدة وتحديث المشافي والأقسام الطبية الموجودة. كما تقدم أجيبادم Labmed وLabvital وLabCell مجموعة واسعة من الخدمات المخبرية بما في ذلك علم الأمراض، وتحليل الأغذية، وإنتاج الخلايا الجذعية، وإدارة بنك دم الحبل السري، وإدارة المختبرات المتواجدة داخل مستشفيات أجيبادم. بينما تقوم أجيبادم للتكنولوجيا بتطوير وتحسين البرامج المعلوماتية بهدف إلغاء استخدام الأوراق داخل المستشفيات، البرامج التي يطورها ما يزيد على 200 مهندس تشمل إدارة المستشفى، إدارة شؤون المرضى، تتبع وتخزين معلوماتي للنتائج المخبرية، تسيير مخزون الأدوية، وإدارة الأمن وحتى التحكم عن بعد في أنظمة التهوية والإضاءة والصرف. وتلبي شركة أجيبادم APlus متطلبات النظافة والغسيل والتعقيم داخل المستشفيات وتسيير المطاعم المتواجدة فيها، وتوفر أجيبادم موبايل خدمات الإسعاف والطوارئ والرعاية المنزلية خارج المستشفيات. ولم يكن للمجموعة أن تهمل تعليم وتكوين الأطر والموظفين الذين سيديرون ويعملون بالمشافي والشركات التابعة لها، فقامت مؤسسة أجيبادم للصحة والتعليم بإنشاء جامعة أجيبادم المتخصصة في تكوين أطر وعمال قطاع الصحية، وافتتحت بذلك أبواب كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الهندسة الطبية ومعهد التمريض ومعهد تكوين أطر التسيير للمؤسسات الصحية سنة 2007.



ونحن فخورون بكون هذه المؤسسات تقدم خدمات عالية الجودة لجميع مستشفيات مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية، بل تتعداها لتقدم خدماتها لعدة علامات تجارية محلية وعالمية كبرى.



السرطان



ماذا عن علاج السرطان لديكم؟ هل هو متطور؟ وهل تلجؤون الى التدخل الجراحي؟ أم العلاج بالأدوية؟



٭ في مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية يتم التخطيط لعلاج جميع أنواع السرطان من قبل أعضاء قسم الأورام ذات الصلة.



والعلاج الأنسب وفقا لأعضاء السرطان ونوعه وحجمه وبنيته المرضية يتم تطبيقه من قبل أطبائنا المتخصصين، علما أن لدينا 3 خيارات علاجية رئيسية في علاج السرطان، الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. في حين أن العلاج الجراحي وحده كاف في بعض الأورام، فمن الضروري في بعض أنواع الأورام الاستفادة من أنظمة العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. على سبيل المثال، الجراحة أو العلاج الإشعاعي وحده كاف في حالات مثل سرطان البروستاتا الموضعي، بينما يجب الجمع بين الجراحة والعلاج الإشعاعي في حالات مثل أورام الدماغ المنتشرة.



وفي وحدة أجيبادم راديشن اونكولوجي يتم استخدام امراي ليناك الذي لديه الفرصة لإجراء العلاج الإشعاعي تحت إشراف امراي، وبالتالي يمكن علاج بعض أنواع الأورام التي يصعب علاجها، مثل أورام البنكرياس والكبد.



هل نسبة علاج السرطان لديكم مرتفعة؟



٭ في أجيبادم، يتم التخطيط لعلاج مرضى السرطان وفقا للحالة الخاصة لكل مريض. ويتم تقييم كل مريض من قبل فريق متعدد التخصصات، وعلى سبيل المثال، يتم تقييم حالة سرطان البنكرياس من خلال الجراحة العامة وأمراض الجهاز الهضمي وطب الأورام الطبي وأطباء علاج الأورام بالإشعاع ويتم التخطيط لعلاج المريض وفقا لذلك.



كما أن لكل جراح يخدم المرضى في مستشفياتنا اهتماماته الخاصة، وعلى سبيل المثال يخدم الأطباء الذين تلقوا تدريبا خاصا وخبرة متراكمة في التخصصات الفرعية مثل جراحة الثدي وجراحة السمنة وجراحة الكبد والبنكرياس في تخصص الجراحة العامة.



وبفضل النجاح الفائق للأطباء والفرص التكنولوجية المتقدمة، فإن معدلات علاج السرطان لدينا مرتفعة للغاية. لهذا السبب يستقطب مركزنا اهتماما كبيرا ويخدم الآلاف من مرضى السرطان من جميع أنحاء العالم كل عام، ومنها الكويت. ويمتلك قسم علاج الأورام بالإشعاع في مستشفياتنا أحدث الأجهزة التكنولوجية المستخدمـــــة في عــــــلاج السرطــــان مثــل MR linac وEthos وCyberknife وGammaknife.



ما الخدمات العلاجية أو التخصصات العلاجية الأخرى التي تقدمونها وتتميزون في علاجها بالمستشفى؟



٭ بصفتنا مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية، نقدم خدمات عالية المستوى في جميع المجالات ابتداء من التشخيص وصولا إلى علاجات الأورام. بالإضافة إلى تطبيقات الجراحة الروبوتية والجراحة العامة، ونقدم العلاج الإشعاعي بأحدث الأجهزة في علاج الأورام بالإشعاع. وبالإضافة إلى خدمات علاج الأورام، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية مثل جراحة الأعصاب وجراحة القلب وزرع الأعضاء وحالات العظام وعلاج أطفال الأنابيب وغيرها.



تسهيلات



ما الخدمات أو التسهيلات التي تقدمونها للمرضى الكويتيين أو العرب؟



٭ بالإضافة إلى تقديم أجود الخدمات الطبية، نقوم بتسهيل عملية حجز فندق للمريض وعائلته بأسعار مخفضة حصريا للمرضى المراجعين مستشفياتنا، وتوجد أيضا خدمات الترجمة لمعظم اللغات وبصورة مكثفة للغة العربية، ونقوم بتصدير تصاريح الإقامة، ونقدم خدمات النقل طول فترة العلاج بأكملها، علاوة على ذلك جميع الأطعمة المقدمة للمرضى «حلال» ونوفر أيضا صالون حلاقة في كل مستشفى.



الأسعار



بالنسبة للأسعار في المستشفى..هل هي باهظة الثمن؟



٭ مقارنة بجودة الخدمة والعلاجات المتوافرة، تعتبر أسعارنا مناسبة.



الخدمات الفندقية



ماذا عن الخدمات الفندقية في مستشفاكم.. هل تضاهي



الـ 5 نجوم؟



٭ زوارنا هم ضيوفنا، وقد أعددنا مستشفياتنا لنجعلهم يشعرون براحة ودفء كأنهم في منازلهم. وجميع مستشفيات مجموعة أجيبادم تلبي، بل تتجاوز المعايير العالمية للجودة. وتشتهر مجموعة أجيبادم بمراكزها الطبية ذات المستوى العالمي التي تشبه أكثر فنادق 5 نجوم في هندستها وطريقة توضيبها، حيث يشعر المرضى بالراحة والأمان كما لو كانوا في منازلهم داخل هذا الإطار الذي يساعدهم على التركيز على العلاج.



كما أن القوة الدافعة وراء استراتيجية نمو مجموعة أجيبادم تتمثل في حب الابتكار والرغبة في بلوغ الكمال بالخدمات التي تقدمها للمرضى. ويعتمد موظفو المجموعة هذه الفلسفة يوميا مع التركيز بدقة على تحقيق رضا وسلامة المرضى ومرافقيهم، ونحن نؤمن بأن مرضانا هم ضيوفنا، لذلك نسهر على راحتهم لنجعلهم يشعرون بأنهم في المنزل بدلا من تواجدهم في المستشفى. وهكذا عبر رئيس مجموعة أجيبادم، محمد علي أيدنلار، عن رؤيته وقناعته الشخصية والعملية التي لقنها لموظفي المجموعة. ويواصل قائلا: «من أجل بلوغ هذا الهدف، نركز بشكل أساسي على بيئة الشفاء والتدفق الوظيفي للمرضى وسلامة المرضى».



المواعيد



ماذا عن المواعيد لديكم..هل هي طويلة الانتظار؟



٭ المواعيد لدينا سريعة في ظل الظروف العادية، يتم تحديدها وفق التاريخ الذي يطلبه المريض.



هل يجد المرضى الكويتيون أو العرب نوعية الطعام المطلوبة؟



٭ نعم، جميع قوائم الطعام التي نقدمها هي من أعلى مستويات الجودة ويحق للمريض أيضا طلب منيو جديد مناسب لثقافته.



وجهة سياحية



هل تعتقدون أن تركيا وجهة ممتازة للعلاج كما هي وجهة للسياحة؟



٭ تركيا بلد لا يقدم فقط خدمات الرعاية الصحية وفقا للمعايير الأوروبية والأميركية مع أطبائه ذوي الخبرة وأحدث الأجهزة، لكنه ينجح أيضا في توفير تجربة سلسة للمريض بطريقة تجعل المرضى يشعرون كأنهم في بلدهم ومنزلهم باستخدام القدرة السياحية.



ما تصنيف المستشفى في تركيا والعالم؟



٭ لا يوجد تصنيف مقبول في جميع أنحاء العالم، وتنشر المؤسسات المختلفة قوائم مختلفة لأعضائها. لذلك، ليس من الصحيح JCI وISO إعطاء معلومات التصنيف. ومع ذلك، يمكننا القول إننا مجموعة صحية ذات اعتمادات تحدد معايير الجودة.



هل هناك تنسيق أو تعاون مع الجهات الكويتية لتدريب الأطباء الكويتيين في مستشفاكم؟



٭ نعم، بالتأكيد يوجد لدينا برنامج تدريبية للأطباء، حيث قامت مؤسسة أجيبادم للصحة والتعليم بإنشاء جامعة أجيبادم المتخصصة في تكوين أطر وعمال قطاع الصحية، وافتتحت بذلك أبواب كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الهندسة الطبية ومعهد التمريض ومعهد تكوين أطر التسيير للمؤسسات الصحية سنة 2007. نحن فخورون بكون هذه المؤسسات تقدم خدمات عالية الجودة لجميع مستشفيات مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية، بل تتعداها لتقدم خدماتها لعدة علامات تجارية محلية وعالمية كبرى.



هل لديكم أطباء أو مترجمون باللغة العربية؟



٭ نعم لدينا أطباء يتحدثون العربية، ولدينا أكثر من مترجم عربي في جميع فروع مستشفيات أجيبادم.



أين يقع فرعكم في تركيا؟ وهل لديكم فروع أخرى؟



٭ في تركيا يوجد لدينا عدة فروع من ضمنها 10 فروع إسطنبول، 1 في بورصة، 1 في أضنة، 1 في اسكي شهير، 1 بأنقرة، 1 في قيصري، 1 في بودروم، و1 بأزمير.



وفي أنحاء العالم بلغاريا، مقدونيا، هولندا، صربيا.



كلمة أخيرة؟



٭ باختصار، نحن نؤمن بأن أولويتنا هي راحة مرضانا وسلامتهم بحيث يتم تصميم المستشفيات مع مراعاة بيئة الشفاء وتدفق المرضى وسلامتهم، علما اننا استطعنا منذ عام 1991 الاستثمار في إنشاء مستشفيات مريحة ذات تقنية عالية تقدم جميع الخدمات الطبية وغير الطبية بجودة عالية.





5 ملايين زيارة



أوضح بينفيست أن أكثر من 5 ملايين مريض يزورون مستشفيات أجيبادم الموجودة في 5 دول سنويا، وذلك لتلبية جميع احتياجاتهم.



23 ألف موظف



أشار الى أن مجموعة أجيبادم توظف نحو 23.000 موظف منهم 3300 طبيب و4700 ممرض، ومجموع الأسرة يتعدى 3000 سرير، ومساحة الخدمات الإجمالية تصل إلى 810.000 أمتار مربعة مصممة لتوفير الراحة وتسهيل تعافي المرضى.



طعام «حلال»



أوضح إلياس بينفيست أن مجموعة مستشفيات «اجيبادم» تقوم بتصدير تصاريح الاقامة، كما تقدم خدمات النقل طول فترة العلاج بأكملها، علاوة على ذلك يتم تقديم جميع الأطعمة المقدمة للمرضى «حلال» ونوفر أيضا صالون حلاقة في كل مستشفى.



طاقم من الأطباء المتميزين في مستشفى «أجيبادم» التركي



لدى سؤاله عن وجود أطباء حاصلين على شهادات أو بوردات من دول كبرى، وفي تخصصات دقيقة بمستشفى «أجيبادم» التركي، أكد إلياس بينفيست أن لديهم أطباء متميزين، وذكر منهم:



- رئيس الأكاديمية العالمية لجراحة الأعصاب (2016-2018) أ. د.نجم الدين بامير.



- الرابطة الأوروبية للعمود الفقري 2023 - أ. د.أحمد العناني.



- العضوية الفخرية للكلية الملكية للأطباء والجراحين في غلاسكو - الأستاذ د.علي رضا كورال.



- رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة المخ والأعصاب للأطفال (2008-2010) - الأستاذ د.مميت أوزيك.



- رئيس جمعية البنكريست الأوروبية (2025-2027) البروفيسور جورالب أونور جيهان.



- جراح ماجستير في رعاية بطانة الرحم متعددة التخصصات (SRC - تعاون المراجعة الجراحية) - أ. د.تانر أوستا.



‏٭President of World Academy of Neurological Surgery (2016-2018) Prof Dr Necmettin Pamir



‏٭ European Spine Association 2023 Prof Dr. Ahmet Alanay



‏٭Honorary Membership by Royal College of Physicians and Surgeons Glasgow Prof Dr. Ali Rıza Kural



‏٭President of the European Society for Pediatric Neurosurgery (2008-2010 Prof Dr. Memet Özek



‏٭President of European Pancreast Society (2025-2027) Prof Güralp Onur Ceyhan



‏٭Master Surgeon in Multidisciplinary Endometriosis Care (SRC -Surgical Review Cooperation) - Prof Dr. Taner Usta