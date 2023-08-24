يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني لسباب الكرة الطائرة مع نظيره اللبناني في الـ 3.00 مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة غرب آسيا الأولى للشباب تحت 19 سنة والمقامة على صالة وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن خسر من منتخب البحرين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على الصالة نفسها. وكان منتخبنا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الأردن بنتيجة 3-1. وقد أكد رئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة نايف الخميلي، أن منتخبنا الشاب قدم مستوى مميزا في البطولة رغم الصعوبات التي يواجهها، مشيرا إلى أن الفريق يملك لاعبين على مستوى عال، وانه قادر على تحقيق طموحات محبي اللعبة في المستقبل القريب.