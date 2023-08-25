عبدالعزيز الفضلي



كشفـــت مصـــادر تربويــــة مطلعـــة لـ «الأنباء» ان كشوفات أسماء العاملين في المــــدارس والذين خصصت لهـــم مكافآت الأعمــــال الممتازة تــــم تحويلها للمناطق التعليميــــة للمراجعة والتدقيــــق عليهـــا كمرحلــــة أخيرة، مشيـــرة إلى ان القطـــــاع الإداري طلب من المناطـــق الإسراع بمراجعتهــــا وإعادتهـــا مـــرة أخــرى للوزارة للبـــدء بإجـــراءات الصرف.



وأوضحت المصادر ان الــــوزارة ستقـــوم بعد الدقيــــق على الكشوفات بتحويلها إلى القطاع المالي متوقعــــة ان يتم صرف المكافآت خلال شهر سبتمبر المقبـــل.



وذكرت المصادر ان الوزارة رصدت ما يقارب 56 مليون دينار لجميع العاملين في مختلف قطاعاتها من معلمين وإداريين، لافتة الى ان الوزارة من خلال القطاعين المالي والإداري والذي يقودهما الوكيل سعود الجويسر تبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب.