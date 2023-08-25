المقبولون تم توزيعهم على التخصصات حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أمس الخميس، اعتماد قبول 16945 طالباً وطالبة في كلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي والتدريبي «2023-2024». وقال عميد القبول والتسجيل، د.فوزي الدوخي، في تصريح صحافي، إن المدير العام للهيئة د.حسن الفجام، قد اعتمد قبول المستوفين لشروط القبول الأساسية المعتمدة ووفقا للوائح الهيئة من حملة شهادة الثانوية العامة، لافتاً إلى أن أسماء المتقدمين لمنح الوزير والمدير العام والمنح الحكومية والسفارات سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وأوضح د.الدوخي أن المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة وحسب النسب الدنيا للقبول بالإضافة إلى ترتيب الرغبات على تخصصات كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية، علما بأن اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي لاعتماد القبول في كل من كلية التربية الأساسية يومي الأحد والاثنين 17 و18 سبتمبر المقبل في مقر الكلية في العارضية، وكلية العلوم الصحية يومي الأحد والاثنين17 و18 سبتمبر في مقر الكلية في الشويخ، وكلية التمريض يوم الاثنين 18 سبتمبر في مقر الكلية في الشويخ.



كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في جميع الكليات بمقر كلية الدراسات التجارية بنين وبنات في العارضية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 17-19 سبتمبر، ما عدا المقبولين في كلية التمريض والذين سيعقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية لهم في مقر كلية التمريض في الشويخ يوم الأحد 17 سبتمبر.



وأكد د.الدوخي على ضرورة دخول كافة المقبولين على موقع الهيئة الالكتروني لمعرفة جميع المواعيد الضرورية المتعلقة بقبولهم وتسجيل جداولهم الدراسية، وحث على متابعة الحسابات الرسمية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع الإرشادات والمواعيد المهمة أولا بأول. متقدما بالتهنئة القلبية للطلبة والطالبات المقبولين وأولياء أمورهم، سائلا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عاما ناجحا وموفقا للجميع.



وأوضح أنه يمكن لكل طالب معرفة التخصص المقبول فيه من خلال رابط التقديم على موقع الهيئة www.paaet.edu.kw أو من خلال منصة تطبيق سهل الحكومي.