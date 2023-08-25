بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تمكن القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عبدالرحمن الصليلي، من تحليل البيانات في مادة نواة التمر، من خلال بحث قام به بعنوان «من نفايات إلى موارد: الإمكانات الواعدة لنواة التمر في إنتاج الكربون المنشط».



وبين أن مادة الكربون المنشط هي مادة مسامية للغاية يتم تصنيعها باستخدام الأساليب الفيزيائية والكيميائية، وتستخدم في معالجة المياه وتنقية الهواء.



وقام د.الصليلي بدراسة مختلف أنواع نوى التمر واستخدم الأساليب الفيزيائية والكيميائية لتحويل النوى إلى الكربون المنشط، حيث أجريت العديد من عمليات التنشيط المختلفة للوصول إلى الصفات الفيزيائية والكيميائية المثلى.



ولاحظ أن الكربون المنشط المحضر من نوى تمر «الخلاص» كان له أفضل النتائج بسبب ارتفاع مساميته مقارنة بنوى أنواع التمور الأخرى، حيث وصلت قدرة إزالته للملوثات إلى 71% مقارنة بقدرة الكربون المنشط تجاريا.



وبين د.الصليلي أن هذه النتيجة تعني أنه من الممكن تحويل النفايات الزراعية مثل نوى التمر إلى مواد مفيدة يمكنها المساعدة في إدارة النفايات بطريقة مستدامة وبتكلفة معقولة.



وتلخصت نتائج البحث في أنه تم إنتاج كربون منشط من نوى التمر لديه قدرة عالية على امتصاص الملوثات مثل تلك الموجودة في مياه الصرف الصحي والصناعي، وأيضا لديه مزايا بيئية كبيرة تفوق المصادر التقليدية، ويتفوق اقتصاديا على البديل التجاري، إذ تقل تكلفته بحوالي 33%.