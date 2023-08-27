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إذا كنت تريد أن تنسى صخب المدينة وتتجه إلى الريف الهادئ البعيد عن الضجيج، فعليك أن تقصد مدينة إزميت أُم الطبيعة في تركيا بكل مناظرها الجذابة الساحرة والهواء النقي والبيئة البكر التي تذهل عقول زائريها وزوارها وتمنحهم المتعة والراحة من خلال ريفها الرائع، هكذا هي إزميت يوفاجيك!





إزميت تلك المدينة الجميلة التي تبعد نحو 140 كيلومترا عن العاصمة إسطنبول، تضم في جنباتها جولات «سفاري» داخل غابات مشليك وبحيرة سوكاي المشهورة.



في إزميت يمكنك ليلا أن ترى إطلالة القمر بضوئه المبهر المنعكس جمالا وإضاءة على إزميت وما جوارها من حدائق ومزارع وغابات ومرتفعات وشلالات مياه.



وكل الشكر للسائق مصطفى الذي أخذني إلى إزميت المتطورة.









عاصمة كوجالي



مدينة إزميت هي من أجمل مدن تركيا التي تقع على بعد 100 كم شرق العاصمة إسطنبول في خليج بحر مرمرة. يبلغ عدد سكانها نحو 400 الف نسمة، وقد شهدت هذه المدينة تطورا ملحوظا على المستويين الصناعي والسياحي وصارت اليوم من الوجهات السياحية التركية.



معالم إزميت



في جنبات إزميت مدينة أثرية تدعى Nicomediai نسبة للامبراطورية الرومانية، وفيها ايضا مسجد أورهان غازي ومعبد ديمتر: Demeter Temple ومسجد برتف باشا الذي بناه المهندس المعماري الشهير معمار سنان سنة 1580م.









فنادق إزميت



تحتضن المدينة مجموعة من الفنادق الجميلة والشقق المنزلية وهي قريبة من سنتر المدينة الذي يضم مؤسسات الدولة واستثمار القطاع الخاص والحدائق والمتنزهات التي تعطي الفنادق رونقها الطبيعي المميز مثل فندق رامادا بلازا إزميت، الذي يبعد 12 دقيقة بالسيارة عن مدينة الألعاب المشوقة وكذلك فندق امبريال بارك.



حديقة سيكا



تعتبر حديقة سيكا: Seka Park، أو ما يعرف عندهم حديقة إزميت، من اهم المعالم السياحية، لأنها تقع على ساحل المدينة وتضم ألعابا كثيرة وبحيرة اصطناعية، اضافة الى ألعاب الأطفال والمرافق المتعددة ومجموعة من المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق واقتناء التذكارات والهدايا.









مدينة ألعاب بارك لوناسان



بارك لوناسان: Park Lunasan هي أكبر مدينة ألعاب في إزميت التركية ضمن منتزه كوجالي، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب التي تناسب كل الأعمال كبارا وشبابا وصغارا، الى جانب العديد من المطاعم والمقاهي، اضافة الى صالة تزلج على الجليد بمساحة 7000 متر. جميلة الألعاب التي تضمها مدينة الألعاب بارك لوناسان مثل الأحصنة الدوارة والطائرة الصغيرة وحورية البحر والسجاد الطائر.



أكواخ إزميت



من الجميل أن تجرب أكواخ إزميت، وهي عبارة عن كوخ خشبي، وفي الغابات تستطيع أن تتعايش مع الطبيعة بكل ظروفها بردا وحرا، صيفا أو شتاء، ويصلح هذا لمن يفضلون الهدوء والانفراد بالنفس.









تنوع سياحي



في إزميت أنشطة جميلة منوعة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: متحف سيكا محمد علي للورق، برج ساعة ازميت، متحف قوجة ايلي ومتحف سفينة جايريت.



في إزميت تستطيع أن تبحر في بحر مرمرة الآسيوي لتصل الى القارة الأوروبية، انه التنوع الجغرافي العجيب الذي حبا الله به تركيا، ففي جبالها الكثير لتشاهده وفي بحارها ما هو اكثر من المعروض، ففي إزميت اليوم رحلات للغوص في المياه الزرقاء، وهناك قرى زراعية وأخرى إنتاجية وحتى سياحية.



يمكن لمحبي الرياضة البحرية والغوص الاستمتاع بالبرامج الصيفية لرحلات الغوص الخيالية التي تنقلك الى بحر الثروات والدرر الكامنة في بحر مرمرة.









أسواق شعبية



في إزميت سوق شعبي يحتوي على مجموعة من المحلات المختلفة والمتنوعة من المنتجات الغذائية والمنسوجات والمنحوتات والأعمال الخشبية والورقية وغيرها من الأعمال اليدوية التي تباع بأسعار رخيصة للجميع.



هذا السوق يلفت نظر السياح العرب وغيرهم على حد سواء، لأن البائع يعرض بضاعته بالشكل الذي يريد.









منتجع أرسلان: Eraslan



يقع في منطقة يوفاجيك: Yuvacik التابعة لمدينة إزميت، ويتمتع المنتجع بإطلالة ساحرة عجيبة على بحيرة يوفاجيك وسط بيئة طبيعية، ويبعد عن العاصمة إسطنبول مسافة 140 كيلومترا وعن مدينة سبانجا 60 كيلومترا، وهو لناشدي راحة البال والاسترخاء في أجواء الريف التركي وسط البيئة الطبيعية.



وهناك تجد كل أجناس السياح ناشدي المتعة والهدوء.



وهناك أكواخ خشبية مليئة بالإثارة والجلسات الهادئة والساحرة على ضفاف البحيرة والأطباق التركية الشهيرة والمتنوعة التي تقدم للسياح، ولا تنسى أبدا (البرد) أي الآيس كريم.



قارئي الكريم في كل مكان الهمسة لك: Enjoy.



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