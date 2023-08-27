عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس وفد التعاقدات الخارجية لدولة فلسطين أسامة السلطان ان اجراءات التعاقد مع معلمين ومعلمات من فلسطين تجري على قدم وساق، مشيرا الى اننا نعمل على التعاقد مع ما يقارب 500 معلم ومعلمة لسد النقص في التخصصات العلمية.



وقال السلطان المتواجد حاليا في غزة في تصريح خاص لـ «الأنباء» سنبدأ عملنا لاختيار المعلمين من خلال اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين، لافتا الى ان الذين تنطبق عليهم الشروط وصل عددهم الى 1300 معلم ومعلمة. وذكر ان جميع المتقدمين مستوياتهم عالية جدا، لافتا الى اننا سنعمل مفاضلة ومن يجتاز الاختبار والمقابلة سيتم التعاقد معه. وأضاف ان التخصصات المطلوبة هي في المواد العلمية خاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات من الإناث التي لم نجد من يتقدم في الكويت من هاتين المادتين سواء كويتيون او غير كويتيين مستوفين للشروط الموضوعة موضحا ان عملنا في التعاقدات سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأشاد السلطان بتعاون جميع قطاعات الوزارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد واستقبال ابنائنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مبينا انه تم توقيع جميع العقود ولا يوجد اي شيء يعكر اجواء انطلاقة العام الدراسي المقبل.