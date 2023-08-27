

آلاء خليفة



أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب أن آفة المخدرات إحدى الآفات والمشكلات العصرية التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومنها الكويت.



وشدد الغصاب على ضرورة استعدادات وزارة التعليم في الجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2023 على ضرورة محاربة المخدرات ومواجهة مروجيها، مشيرا إلى أن مواجهة آفة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها إنما هي مسؤولية مجتمعية يجب على جميع أفراد المجتمع أن يشاركوا في هذه المهمة الوطنية، ويلعبوا دورهم في محاربة هذه الآفة الضارة. وأضاف الغصاب أنه وفي دور العلاقات المتبادلة بين وزارتي الداخلية والتعليم، لابد من تكثيف الدورات التوعوية للطلبة في الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تشديد الرقابة داخل الحرم الجامعي للقضاء على آفة المخدرات.



ولفت إلى أن المجتمعات تعمل على خلق بيئة صحية ومناسبة للشباب، وتوفير الفرص اللازمة لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، وبناء علاقات قوية وداعمة في الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية. والتركيز على التثقيف الوقائي من المخدرات وتعزيز الأنشطة والرياضة الصحية يمكن أن يسهم أيضا في الحد من انتشار المخدرات.



وأشار إلى ان محاربة المخدرات في الجامعات والمدارس يمكن ان تتم من خلال نشر ثقافة الوعي بتوفير برامج تثقيفية وحملات توعوية للطلاب والمعلمين حول آثار المخدرات ومخاطرها على الصحة والعقل والسلوك، ويجب أن تتضمن هذه البرامج معلومات عن أنواع المخدرات المنتشرة وكيفية التعرف عليها والتأثيرات السلبية التي يمكن أن تسببها، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي في الجامعات والمدارس بتقديم خدمات الدعم للطلاب والطالبات الذين يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية قد تدفعهم لتعاطي المخدرات ويشمل ذلك التوجيه النفسي والعلاج النفسي الفردي أو الجماعي.



وتابع الغصاب أن الرقابة والتفتيش أحد أهم الخطوات التي يجب اتباعها من خلال سياسات صارمة ورقابة فعالة لمنع تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التعليمية يمكن تنفيذ جلسات تفتيش عشوائية لمرافق الجامعة أو المدرسة، بالتعاون وزارة الداخلية، وذلك بفحص الطلاب عن طريق عينات البول أو الاستنشاق، مشددا على ضرورة التعاون مع جميع الجهات الحكومية المختصة في مجال مكافحة المخدرات لتقديم الدعم والمساعدة في إنفاذ القوانين ومكافحة تجارة المخدرات.



ودعا الغصاب إلى تشجيع الطلبة على الأنشطة البديلة من خلال المشاركة في أنشطة الإيجابية مثل الرياضة والفنون والأندية الطلابية التي تسهم في توفير بيئة إيجابية تعزز التواصل الاجتماعي وتسهم أيضاف في تقوية الصحة الجسدية والعقلية.