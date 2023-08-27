

عبدالعزيز الفضلي



اختتمت جمعية الكشافة الكويتية فعاليات المخيم الصيفي الكشفي والذي نظمته تحت شعار «صيف مرح وفرح للأشبال».



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين المقصيد خلال الحفل الختامي للمخيم والذي أقيم بحضور أولياء أمور الطلبة حرص الجمعية على توفير افضل الاجواء لأبنائنا الاشبال والناشئة من خلال اقامة هذا المخيم لفئة الاشبال من 7 إلى 11 عاما بهدف تشجيعهم على المشاركة بمجموعة من الانشطة التي تجمع بين المتعة والحركة وتعزيز اللياقة البدنية لديهم، مشيرا الى: اننا نهدف أيضا من خلال هذا المخيم الى تنمية النشء من الجوانب النفسية والاجتماعية بعيدا عن الروتين المدرسي.



وأوضح المقصيد انه بعد النجاح الكبير الذي حققه المخيم نعمل على استمراره بشكل سنوي لجذب اكبر عدد من أبنائنا واستفادتهم من الأنشطة والفعاليات التربوية التي يتضمنها هذا المخيم.



من جانبها، قالت قائدة المخيم سارة عبدالسلام ‏إن النادي الصيفي جاء تحقيقا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي والدعم الدائم المستمر من الأمين العام إبراهيم العيد والذي يهدف إلى اكتساب الاشبال بعض المهارات الكشفية والحياتية، مشيرة إلى أنه تضمن أنشطة وبرامج وورش تدريبية لتعليم الأشبال أساسيات الحركة الكشفية وبعض المهارات والفنون الكشفية والأنشطة الرياضية والتربوية، كما اشتمل على زيارات خارجية ترفيهية وترويحية وعلمية للأشبال المشاركين فيه.



وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم وشارك بإنجاح هذا المخيم، ولأولياء الأمور الذين كان لهم دور كبير في تشجيع أبنائهم للالتحاق بالمخيم، متمنية أن يكون الجميع قد استفاد من هذا النشاط الحيوي والهادف.‫