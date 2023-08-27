

ثامر السليم



علمت «الأنباء»، من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تأخرت في مقابلة المتقدمين لشغل منصب ملحق ثقافي في عدد من المكاتب الخارجية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودبلن، وقالت إن مثل هذا التأخر يؤثر على سير المكاتب الثقافية وإنهاء اي مشاكل قد تعرقل طلبتنا الدارسين في تلك الدول. ولفتت المصادر الى أن السبب الرئيسي في هذا الأمر يعود الى عدم وجود وكيل للوزارة بالأصالة، بالإضافة الى فراغ منصب الوكيل المساعد للعلاقات الثقافية، مؤكدة أن هذا الأمر ترتب عليه التأخير في الكثير من القرارات المصيرية بوزارة التعليم العالي. واشارت الى أن الوزارة كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق ثقافي والى يومنا هذا لم يتم البت في هذا الإعلان او تسكين تلك المكاتب الثقافية فيما يزيد على 9 أشهر، مؤكدة ضرورة انهاء هذا الملف وتسكين تلك المناصب الشاغرة قبل بدء العام الدراسي الجديد. يذكر أن آخر من تم إنهاء تكليفهم رئيس المكتب الثقافي في لندن د.فهد المضف.