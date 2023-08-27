

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبحث عن شركة متخصصة لتتولى تقديم خدمات اختبار المتقدمين للتوظيف في الصندوق.



وفي هذا الصدد، سيطرح الصندوق اليوم ممارسة تحت رقم (1/2023/2024) بشأن تقديم خدمات اختبارات التوظيف على إعلان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون تاريخ الطرح ابتداء من اليوم، ويكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات 7 سبتمبر المقبل بكفالة أولية 2500 دينار صالحة لمدة 90 يوما، فيما ستفتح مظاريف العطاءات في 10 سبتمبر المقبل بجلسة علنية.