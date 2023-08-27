قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، إنه يجري بحث اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وتسريعها على أجندة مجلس التعاون الخليجي، وفق «رويترز». وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموا مطردا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 ملايين فرد من الجالية الهندية في المنطقة. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022. وكانت الإمارات وقعت بشكل مستقل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022.