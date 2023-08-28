يعد من الكفاءات المصرفية المتميزة.. ويمتلك خبرة 25 عاماً قضى معظمها في «بيتك»

الشملان سيتولى قيادة جهود «بيتك» الهادفة لترسيخ مكانته محلياً.. وتطوير منتجاته



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تعيين خالد يوسف الشملان، بمنصب الرئيس التنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، تأكيدا على سياسة إفساح المجال أمام العناصر الوطنية، خاصة من الشباب، وضمن جهود تعزيز مراحل النجاح والتطور المهمة التي يخوضها «بيتك» محليا وإقليميا وعالميا، وتطوير القيادات من بيئة العمل الداخلية.



ويعد الشملان من الكفاءات المصرفية المتميزة، ولديه خبرة تزيد على 25 عاما، قضى معظمها في «بيتك»، حيث تولى عدة مناصب مهمة، وهو احد أبناء «بيتك»، يأتي تعيينه مناسبا مع متطلبات المرحلة، وفي إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الأداء، ورفع معايير التنافسية، والتحديث المستمر لجميع جوانب العمل.



وسيتولى الشملان قيادة جهود «بيتك» الرامية إلى ترسيخ مكانته ودوره في السوق المحلى، وتطوير المنتجات، وتنمية المواهب وروح الإبداع والابتكار، مع الحفاظ على زخم المؤشرات المالية المتنامية الزيادة، وتعميق الأداء القوى المتوازن داخل «بيتك»- الكويت، والتعاون والتنسيق مع وحدات مجموعة «بيتك» في البحرين وتركيا وماليزيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية، بما يمكن من مواصلة النجاح وتحقيق افضل معدلات النمو القوى المستدام بكافة مؤشراته النوعية والكمية.



وشغل الشملان منذ 2021 منصب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة ثم رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة، وقبل ذلك، المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ عام 2018، ونائب المدير العام لتمويل الأفراد بين عامي 2016 و2017، ونائب المدير العام لتمويل الشركات العقارية في عامي 2015 الى 2016، والمدير التنفيذي لتمويل الشركات العقارية، والمدير التنفيذي للتحليل الائتماني، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت عام 1995، واجتاز كذلك برنامجا تدريبيا متخصصا للخريجين لمدة عامين لدى الهيئة العامة للاستثمار.



ويعد الشملان من الكفاءات في مجالي الإدارة والتمويل، ولديه خبرات متنوعة في أنشطة وأعمال «بيتك» المختلفة، واجتاز بتفوق العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة من جهات وهيئات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال عمله.