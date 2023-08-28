مبارك الخالدي



علمت «الأنباء» من مصادر أن مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، نجح في إقناع الرامي العالمي فهيد الديحاني بالعودة إلى التدريبات استعدادا لخوض المنافسات القادمة، وذلك بعد انقطاع طويل.



وقد أكد الرامي الذهبي فهيد الديحاني في تصريح خاص لـ «الأنباء» عودته لميدان الرماية تحضيرا لأولمبياد باريس 2024، وذلك نزولا عند رغبة القيادة السياسية.



وقال الديحاني: «تلبية لرغبة القيادة السياسية وثقتها الغالية بقدراتنا الرياضية، واستشعارا بالوضع الرياضي الذي تعيشه الرياضة الكويتية، ومسؤوليتنا تجاه وطننا الحبيب، فقد آثرت العودة إلى ميادين الرماية مجددا بعد طول انقطاع، أملا في الحصول على إنجاز أولمبي لوطننا الكويت في أولمبياد باريس المقبل»، لافتا إلى أنه شارك في 141 بطولة قارية ودولية، حقق خلالها 131 إنجازا دوليا.

وذكر حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، وبرونزية كل من أولمبياد سيدني 2000، وأولمبياد لندن 2012 أن هناك الكثير من العمل في الفترة المقبلة، مضيفا: «أقدر عاليا كافة الجهود التي حرصت على عودتي إلى ميادين الرماية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونأمل أن نكون عند حسن الظن».

وأكد انه سوف يبدأ برنامجا تدريبيا متكاملا خلال الفترة المقبلة مع عدد من الرماة، يشمل الإعداد المحلي والخارجي، وستكون البداية على ميدان رقم 2 و3 في مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وبدعم كامل من قبل الهيئة العامة للرياضة، التي سخرت مشكورة كافة الإمكانات لأفضل عودة ممكنة.