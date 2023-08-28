كشف تقرير صحافي عن وجود تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لأثرى الأثرياء في العالم، يبلغ ثمن الاشتراك السنوي فيه 30 ألف دولار.



وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية إن المشرفين على التطبيق أتاحوا لمراسلها فرصة الاطلاع على هذا التطبيق الذي يتميز بالسرية والحصرية، بحسب ما أوردت «سكاي نيوز عربية».



ووفقا لمراسل «نيويورك بوست» فإن اسم التطبيق هو «Myria»، وكل الموجودين عليه ناجحون ويملكون تأثيرا عالميا، كما يقول مصممه ري فليمنغز.



ويبلغ متوسط ثروات المشتركين في التطبيق 600 مليون دولار. وهو يخدم حاليا أقل من 100 شخص، وعدد منهم ينتمي إلى «وادي السيليكون»، الذي هو منطقة صناعة التكنولوجيا البارزة في الولايات المتحدة.



وهناك قائمة انتظار تضم 500 شخص، مع وجود آمال في أن يرتفع عدد المشتركين في التطبيق إلى 1000 بحلول نهاية 2024.