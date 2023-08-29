المجلس وافق على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في المطار الأميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبيه للدعوة الموجهة لسموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



ويضم الوفد المرافق لسموه، حفظه الله، كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري، وديوان سمو ولي العهد، ووزارة الخارجية،



داعيا المولى عز وجل أن يحيط سموه والوفد المرافق له بكريم عنايته في الحل والترحال.



واستعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعارض المصالح ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقد عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إعداد اللائحة، مؤكدا أن هذا القانون ولائحته التنفيذية سيساهم في مكافحة الفساد والحد منه وتجفيف منابعه، مجددا حرص سموه على استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.



كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري.



واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بشأن مشروع ربط سكك الحديد بين مدينة الكويت ومدينة الرياض الذي توج بتوقيع اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.