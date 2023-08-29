3.7 آلاف درجة وظيفية للترقيات في «التربية» وأكثر من 8 آلاف للتعيين أو النقل

622 وظيفة للترقيات بـ «المواصلات» و501 بـ «الخارجية» و301 بـ «العدل»

2.3 ألف وظيفة للتعيين أو النقل بـ«العدل» و2.1 ألف درجة بـ «الصحة»

3.3 آلاف وظيفة ملغاة بـ«التربية» و594 في «الجمارك» و557 بـ «الطيران المدني»



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي الدرجات الوظيفية الشاغرة في 34 جهة حكومية بلغ نحو 31 ألف وظيفة بنهاية مارس 2023.



وأظهرت البيانات أن 31.5% من الدرجات الشاغرة وظائف ملغاة بواقع 9.6 آلاف وظيفة في 21 جهة حكومية، وأن 49% من الدرجات الشاغرة وظائف للتعيين أو النقل بواقع 15 ألف وظيفة في 18 جهة حكومية، فيما توجد 38 درجة وظيفية للنقل فقط في جهة واحدة، بينما متاح 5.9 آلاف درجة وظيفية للترقيات بما نسبته نحو 20% من الدرجات الوظيفية الشاغرة، وذلك في 10 جهات حكومية.



وتفصيليـــا، أظهــرت البيانات أن وزارة التربية تستحوذ وحدها على نحو 49% من الدرجات الشاغرة في الجهات الحكومية إذ يوجد بها نحو 15 ألف درجة وظيفية شاغرة، من بينها 3.3 آلاف درجة وظيفية ملغاة، و8 آلاف درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، و3.7 آلاف درجة وظيفية للترقية.



وتستحوذ وزارة العدل على نحو 9% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2656 وظيفة من بينها 2355 درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، بالإضافة إلى 301 درجة وظيفية متاحة للترقيات.



وسجلت وزارة الصحة نحو 7% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2136 درجة وظيفية من بينها 5 درجات وظيفية ملغاة، بالإضافة إلى 2131 درجة وظيفية شاغرة للتعيين أو النقل.



الوظائف الملغاة



وفيما تضمنت البيانات نحو 9.6 آلاف وظيفة ملغاة ضمن الوظائف الشاغرة، جاء توزيعها بواقع درجة وظيفية لدى جهاز حماية المنافسة، و8 وظائف لدى وحدة التحريات المالية، و53 وظيفة لدى الإدارة المركزية للإحصاء، و557 وظيفة لدى الإدارة العامة للطيران المدني، و54 وظيفة لدى وزارة الكهرباء والماء، و80 وظيفة لدى وزارة النفط، و539 وظيفة لدى وزارة الأشغال العامة، و493 وظيفة لدى وزارة المواصلات، و441 وظيفة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و5 وظائف لدى وزارة الصحة، و24 وظيفة لدى وزارة التعليم العالي و3302 وظيفة لدى وزارة التربية،، و253 وظيفة لدى وزارة التجارة، و594 وظيفة لدى الإدارة العامة للجمارك، و52 وظيفة لدى وزارة المالية، و27 وظيفة لدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و119 وظيفة لدى الفتوى والتشريع، و2489 وظيفة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و571 وظيفة لدى 3 جهات أخرى.



وظائف للتعيين أو النقل



وتظهر البيانات وجود أكثر من 15 ألف وظيفة للتعيين أو النقل، من بينها 5 وظائف في جهاز حماية المنافسة، و74 درجة وظيفية في جهاز المراقبين الماليين، و60 درجة وظيفية في الأمانة العامة للأوقاف، و2131 درجة وظيفية في وزارة الصحة، و28 درجة وظيفية في التعليم العالي، و8024 درجة وظيفية في وزارة التربية، و2355 وظيفة في وزارة العدل، و252 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة، و82 وظيفة في الإدارة العامة بوزارة المالية، و44 وظيفة في وزارة الخارجية، و139 وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، و8 وظائف في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و29 وظيفة في الفتوى والتشريع، و144 وظيفة في ديوان المحاسبة، و1714 وظيفة في 4 جهات أخرى، فيما يتاح 38 وظيفة للنقل فقط في وزارة النفط.



الترقيات



وكشفت البيانات عن وجود نحو 6 آلاف درجة وظيفية متاحة للترقيات، من بينها 6 درجات في وزارة النفط، و622 درجة وظيفية في وزارة المواصلات، و12 درجة وظيفية في وزارة التعليم العالي، و3772 درجة وظيفية في وزارة التربية، و301 درجة وظيفية في وزارة العدل و75 درجة وظيفية في وزارة التجارة والصناعة و265 درجة وظيفية في وزارة المالية و501 درجة وظيفية في وزارة الخارجية و389 درجة وظيفية في جهتين أخريين.