كشفت آثار مساكن دائمة في موقع أثري من العصر الحجري بمنطقة مستنقعات سان غون بشمال شرق فرنسا، وذلك بعد 150 عاما على اكتشاف أولى الأدوات الحجرية في هذا الموقع.



وأوضح ريمي مارتينو الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الذي كان من حدد موقع القرية مع فريقه «انها آخر قطعة من الأحجية كانت تنقصنا».



ورصد علماء الآثار في منطقة مستنقعات سان غون حتى الآن 15 منجم صوان كبيرا موزعة على مساحة 450 هكتارا، و135 مدفنا جماعيا تحت الأرض.



كما عثر الباحثون منذ اكتشاف أولى أدوات الصوان قبل قرن ونصف القرن، على خمسة شواهد مقابر صخرية ضخمة وعشر كتل حجرية لصقل الفؤوس وحقول مزروعة عن طريق حرق الأراضي.