هادي العنزي



ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل عودة المهاجمين جيوفاني وسالم الهاجري، لتعزيز خط المقدمة قبل مواجهة برقان غدا ضمن الجولة الثانية لدوري زين للدرجة الأولى، وذلك بعد غيابهما عن أولى مباريات أمام التضامن التي انتهت بالتعادل 1-1 بسبب الإصابة.



من جانبه، أكد المدرب المساعد للساحل نواف زياد، أن «أبناء أبو حليفة» تأثروا سلبا في غياب الثنائي المهاجم، آملا عودتهم بالسرعة الممكنة، وقال لـ «الأنباء»: «قدمنا مباراة جيدة من حيث المستوى الفني والأداء الجماعي للفريق، وحرص جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم أمام خصم منافس على اللقب، وقد استعد جيدا للبطولة، ورغم ذلك خرجنا بأقل الخسائر، فنقطة خير من الخروج بلا شيء، وسوف نسعى للفوز في جميع المباريات المقبلة، لأجل العودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى».



وذكر زياد أن الساحل شهد تغييرا كبيرا خلال فترة التحضير للموسم الكروي، مبينا «لم يبق من لاعبي الموسم الماضي سوى 6 فقط، من إجمالي 30 لاعبا، وهذا التغيير الكبير على هيكل الفريق الذي شمل 24 لاعبا يحتاج معه إلى فترة ليست بقصيرة لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين، وصولا إلى المستوى المأمول، وقد اقترب الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد العزب كثيرا من تحقيق هذا الهدف، بعد تحضير محلي، ومعسكر خارجي ناجح في العاصمة القطرية الدوحة، ونتطور تدريجيا يوما بعد آخر، وسوف يكون للساحل شكل مميز في المباريات المقبلة»، مشيدا بالروح العالية لجميع اللاعبين والتزامهم بالتدريبات اليومية.