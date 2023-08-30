الهيئة بدأت استقبال الطلبات الأحد ويستمر حتى ٢٨ سبتمبر

بشرى شعبان



بينت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس أن الهيئة فتحت استقبال طلبات لفتح الملف التعليمي للفترة الاستثنائية من 27 الجاري ومستمر حتى 28 سبتمبر المقبل.



وبينت الخميس في تصريح لـ «الأنباء» أن تقديم الطلبات بالحضور الشخصي الى المقر الرئيسي للهيئة وفي أفرع الهيئة بالمناطق: اشبيلية، وجنوب الصباحية، وغرناطة - نادي الصم، والجهراء - كويت مول، وذلك أثناء الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.



وأوضحت أن الحضور لا يحتاج الى موعد مسبق ولا يقدم الطلب «أونلاين»، مؤكدة أن طلبات تستدعي حضور ولي أمره، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم على فتح الملف التعليمي هي: صورة شهادة إثبات الإعاقة، وصورة شخصية حديثة للطالب، وصورة من التقارير الطبية - حسب نوع الإعاقة، وصورة البطاقة المدنية لـ (الطالب/ الأب/ الأم)، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد، وصورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء، وتعبئة الاستمارات الخاصة بفتح الملف التعليمي أو التأهيلي لدى الهيئة، وصورة من الحضانة أو الوصاية للأم أو الوكيل مع البطاقة المدنية، وصورة من جنسية أم الطالب غير الكويتي من أم كويتية، وكتاب لا مانع من مركز تقويم الطفل لمن يرغب بالتسجيل في البرنامج المسائية، والشهادات الدراسية أو التقارير الدراسية للطلبة المقيدين في إحدى الجهات التعليمية سواء التعليم العام أو الخاص، وكتاب التحويل الصادر عن لجنة الحالات الخاصة التابعة للتعليم العام - مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية - وزارة التربية.