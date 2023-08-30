حصلت الباحثة طيبة الناصر من قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت على جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا للكليات الإنسانية - درجة الماجستير للعام الأكاديمي 2023-2022، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية.

وقدمت الناصر بحثا بعنوان «الإبداع الضمني وعلاقته بالرفاه النفسي»، للتعرف على العلاقة بين الإبداع الضمني المتمثل بمجموعة من التحيزات المعرفية التي يطورها الأفراد بشكل غير واع وتوجه تفكيرهم نحو تبرير الإبداع ورؤيته بصورة منطقية، فضلا عن ميلهم للانضمام إلى أنشطة إبداعية فعالة والشعور بالرفاه النفسي المتضمن 6 أبعاد فرعية، وتم استخدام مقياس التفكير الشرطي للشخصية المبدعة لقياس الإبداع الضمني ومقياس الرفاه النفسي لقياس المفهوم ذاته.

وقالت الناصر ان الدراسة هدفت كذلك للكشف عن الفروق في الإبداع الضمني والرفاه النفسي بين الطلبة وفقا للكلية العلمية التي ينتمون لها، والكشف عن الفروق في الإبداع الضمني والرفاه النفسي بين الجنسين، مبينة أن عدد المشاركين بلغ 197 منهم 83 طالبا و114 طالبة من جامعة الكويت.

وأشارت إلى أن نتائج التحليل الإحصائي أظهرت وجود ارتباط جزئي وموجب بين الإبداع الضمني والرفاه النفسي، كما ان هناك فروقا دالة في الإبداع الضمني عند مستوى 05 ترجع لمتغير النوع، حيث كان متوسط درجات الإناث أعلى من الذكور، في الوقت الذي لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بينهما في الرفاه النفسي.