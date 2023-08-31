

ثامر السليم



قالت وزارة التعليم العالي إنه تم إرسال مواعيد للطلبة المقبولين في خطة البعثات لحملة الثانوية الانجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية للعام 2024/2023 اعتبارا من أمس الأربعاء عبر الرسائل النصية (sms) وعبر تطبيق «سهل»، لمراجعة وزارة التعليم العالي واستكمال إجراءات القبول. وأضافت أنه على كل من لم يستكمل إجراءات ما بعد القبول ولم يراجع الوزارة من الطلبة المقبولين في خطة البعثات السنوية وخطة الشواغر للعام 2023 /2024، أن يقوموا بمراجعة وزارة التعليم العالي حتى يتسنى لهم الانتهاء من استكمال إجراءات القبول.