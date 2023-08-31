عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التعليم بالتكليف سعود الجويسر عن قيام ديوان الخدمة المدنية بتفعيل خدمة إصدار الشهادات ذاتيا للعاملين بوزارة التربية من خلال موقعه Portal.csc.GOV.KW مع توفير آلية التحقق من صحة البيانات الواردة بالشهادات الصادرة، وذلك من خلال QR Code الذي من خلاله يتم تفعيل الطابع للشهادات برسوم. وأشار الجويسر في تعميم اصدره، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إلى قيام الديوان بإخطار اتحاد المصارف والبنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة لتشمل بذلك البنوك التجارية والشركات التمويلية وكذلك الجهات الاستقطاعية الأخرى «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والرعاية السكنية»، كما سيتم تفعيل بقية الشهادات تباعا.



وقد تحدد نصف دينار رسما لإصدار كل من 11 شهادة مختلفة تشمل: شهادة التدرج الوظيفي، بيان الحالة الوظيفية والمالية، شهادة إنهاء خدمة، لمن يهمه الأمر، لمن يهمه الأمر 2، شهادة تفصيل الراتب، شهادة استمرارية الراتب، بيان الحالة الاجتماعية والوظيفية، بيان الحالة الوظيفية والمالية (تفصيلي)، السيرة الذاتية، وبيانات ندب الموظف.