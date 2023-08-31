

بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس على دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين في عرض وتسويق منتجاتهم وتوفير جميع أوجه الرعاية لهم.



جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الأسر المنتجة «دكاكين 2» الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية بقطاع التنمية الاجتماعية «بوتيك 33» بمشاركة عدد من الأسر الكويتية والأشخاص ذوي الإعاقة المنتجين بالمجتمع ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل. وأضاف السعود أن ما شاهده من المبادرات المطروحة يبعث على التفاؤل لاسيما المهارة والدقة الملحوظة بالمنتجات المعروضة، مشددا على تسخير جميع امكانات الوزارة لخدمة مثل هذه المشاريع الداعمة للأسر المنتجة.



بدوره، اكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري الحرص على دعم الأسر المنتجة ومشروع «من كسبي يدي» لتشجيعهم على المشاركة والارتقاء بالحرف التي يعملون بها، مبينا ان «بوتيك 33» في منطقة السلام دائم لعرض منتوجات الأسر المنتجة وانه تم الاهتمام بتطويره وإدراجه ضمن برنامج عمل الحكومة وسيتم افتتاح مركزين لـ «بوتيك 33»، واليوم الخميس سيتم افتتاح مركز جديد له في مدينة صباح الأحمد السكنية وذلك دعما لأهالي المنطقة تشجيعا على انتشار منتوجات الأسر المنتجة في جميع المحافظات.



وذكر المطيري ان الوزارة مستمرة في دعم هذه الفئة لاسيما بتوفير المواد الأولية وتنظيم المعارض ودعمهم من ناحية توفير التغطية الإعلامية ومساندتهم لتسويق منتجاتهم، مشيرا الى ان معظم الاسر تتلقى التدريب المهني عبر الورش الفنية بدعم من الأمانة العامة للأوقاف وذلك لبلوغ المنتجات مرحلة الاحترافية وبالتالي يعتمد اصحابها اقتصاديا على أنفسهم ويستغنون عن الدعم الحكومي، مشيرا الى ان عدد الاسر المنتجة يقارب 96 أسرة مجموعة من المنتفعين من الوزارة وآخرين مستقلين.



وبين انه تم إنجاز مركز بوتيك 33 في مدينة صباح الأحمد السكنية لتغطية المنطقة الجنوبية وجار العمل على توفير موقع ثان في منطقة الجهراء ضمن برنامج عمل الحكومة.



بدورها، أشارت مديرة ادارة الرعاية الاسرية سارة الدوسري ان من ضمن أهداف وزارة الشؤون تحويل المنتفعات من المساعدات الاجتماعية الى اصحاب مشاريع، مشيرة الى ان البوتيك يأتي ضمن خطة عمل الحكومة الخاصة بوزارة الشؤون، ونسعى للتوسع فيه ليشمل مناطق جديدة اي انشاء مركزين مشابهين، الأول في مدينة صباح الأحمد السكنية وهو مشابه لبوتيك 33 في منطقة السلام وعدد الأسر المشاركة فيه 50 ويقام من 31 الجاري حتى 2 من سبتمبر.



وعن بدء موسم التدريب في مشروع «من كسب يدي» اشارت الى ان الموسم ينطلق منتصف سبتمبر.