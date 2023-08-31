أحمد العيدان: الهيكلة بهدف الارتقاء بعمليات الشركة والاستغلال الأمثل للخبرات البشرية

بداية مرحلة جديدة من التطوير بالشركة وخلق بيئة عمل فعالة ومرنة لتحقيق الإستراتيجية



أحمد مغربي



أجرى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان مجموعة ضخمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية في الشركة والتي تعتبر الأكبر في تاريخها، وشملت نقل وتعيين نحو 147 قياديا في الشركة ما بين 101 رئيس فريق و31 مديرا و11 كبير اختصاصيين و4 مستشارين.



وقال العيدان في التعميم الذي صدر امس إن عملية الهيكلة تأتي ضمن حرص الشركة على الارتقاء بعملياتها في مختلف القطاعات، والاستغلال الأمثل للخبرات البشرية لبداية مرحلة من التطوير وخلق بيئة عمل فعالة ومرنة، لتحقيق استراتيجية الشركة، علما ان تلك التغييرات سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.



وجاء في التعميم استحداث فرق عمل جديدة ودمج اخرى وانتقال مجموعات وفرق بكاملها إلى مديريات اخرى.



وفي تفاصيل التغييرات التنظيمية ما يلي:



يصبح خالد العجمي مستشارا، وتعاد تسمية فريق عمل التخطيط والمساندة (الشؤون الإدارية) ليصبح فريق عمل التخطيط والمساندة (الشؤون الإدارية والمالية)، وتصبح وفاء محمد العذاب رئيسا للفريق، وتعاد تسمية مجموعة الحسابات المالية والخدمات لتصبح المجموعة المالية وتنقل الى مديرية (الشؤون الإدارية والمالية)، وتصبح عائشة عبدالله الصليلي مديرا للمجموعة، وتعاد تسمية فريق عمل الحسابات الدائنة ليصبح فريق عمل حسابات المقاولين والموردين، وتصبح سوسن عباس ملك رئيسا للفريق، ويستمر فيصل يعقوب سبتي رئيسا لفريق عمل حسابات العاملين، ويستمر هندي فهيد الهاجري رئيسا لفريق عمل المدفوعات المالية، وينقل فريق عمل الميزانية والتكاليف الى المجموعة المالية، ويستمر فيصل احمد اللوغاني رئيسا للفريق.



وينقل فريق عمل التأمين الى المجموعة المالية، ويستمر خالد سالم العجمي رئيسا للفريق، وتعاد تسمية فريق عمل التقارير المالية ليصبح فريق عمل التقارير المالية والسياسات وينقل الى المجموعة المالية، ويصبح علي غزاي المطيري رئيسا للفريق، ويلغى فريق عمل مساندة المالية، وفي مجموعة الموارد البشرية يستمر حسن عبدالله الكندري مديرا لمجموعة الموارد البشرية، ويصبح سلطان غالب العتيبي رئيسا لفريق عمل التعويضات، وينقل فريق عمل الاسكان الى مجموعة الموارد البشرية، ويصبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيسا للفريق.



وفي مجموعة الموارد البشرية (الاصول والخدمات المساندة)، ويستمر فهاد فهاد العتيبي مديرا للمجموعة، ويصبح فالح لافي العازمي رئيسا لفريق عمل الخدمات الادارية، ويصبح خالد محمد الجعيب رئيسا لفريق عمل خدمات العاملين I، ويصبح عبدالعزيز محمد المطيري رئيسا لفريق عمل خدمات العاملين II، ويصبح طلال منصور الهاجري رئيسا لفريق عمل خدمات العاملين III.



وتلغى فرق العمل التالية: فريق عمل الموارد البشرية (عمليات التصدير والبحرية)، وفريق عمل الموارد البشرية (الغاز)، وفريق عمل الموارد البشرية (شمال الكويت).



التدريب والتطوير الوظيفي



وفي مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي، يستمر وليد خالد الربيعان مديرا لمجموعة التدريب والتطوير الوظيفي، ويصبح فهد علي الكريدي كبير اختصاصيين، ويصبح مناع علي العجمي رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط، ويستمر عادل عيسى الانصاري مديرا لمجموعة العمالة الكويتية بالعقود، ويستمر د.سعود مبارك العجمي مديرا لمكتب لندن، ويستمر د.مبارك جويعد العجمي مديرا للمجموعة الطبية (مستشفى الاحمدي)، ويستمر د.عارف عباس العباسي مديرا للمجموعة الطبية (مستشفى ساوثويل).



ويصبح علي زين العابدين النقيب مستشارا.



وتعاد تسمية فريق عمل التخطيط والمساندة (التخطيط والشؤون المالية) ليصبح فريق عمل التخطيط والمساندة (التخطيط والابتكار)، ويصبح اسامة نوري الثويني رئيسا للفريق، ويصبح عادل رجا العازمي مديرا لمجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة، ويصبح يعقوب يوسف باش كبير اختصاصيين، وتعاد تسمية فريق عمل النظم الفنية ليصبح فريق عمل النظم الفنية والمالية، وتصبح رهاف ياسين الحساوي رئيسا للفريق.



ويصبح جمال رجا العنزي رئيسا لفريق عمل خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما يلغى فريق عمل تخطيط تكنولوجيا المعلومات، وتم استحداث مجموعة تكامل الإنتاج ويعين مدير مجموعة تكامل الإنتاج في وقت لاحق، ويستمر علي جواد النجدي كبير اختصاصيين، ويستحدث فريق عمل مراقبة الأصول ويصبح عبدالعزيز هادي المطيري رئيسا للفريق، ويستحدث فريق عمل إدارة منظومة الإنتاج ويعين رئيس فريق عمل إدارة منظومة الإنتاج في وقت لاحق، وينقل فريق عمل تخطيط الإنتاج والريادة الى مجموعة تكامل الإنتاج ويستمر أحمد محمد الزامل رئيسا للفريق، وتعاد تسمية فريق عمل إدارة المكامن ليصبح فريق عمل متابعة تطوير المكامن وينقل الى مجموعة تكامل الإنتاج: ويصبح محمد عبدالله البحر رئيسا لفريق عمل متابعة تطوير المكامن.



مجموعة التخطيط الشامل



وفي مجموعة التخطيط، تعاد تسمية مجموعة التخطيط الشامل لتصبح مجموعة التخطيط، وتصبح فريدة عبدالله محمد مديرا لمجموعة التخطيط، ويستمر حسن علي القعود كبير اختصاصيين، ويصبح صلاح عبدالله عبدالملك كبير اختصاصيين، ويصبح عماد حبيب الخياط كبير اختصاصيين، ويستمر أسامة عبدالله الرحماني رئيسا لفريق عمل إدارة مستوى الأداء.



ويستمر حسين جاسم عرب رئيسا لفريق عمل التخطيط الاستراتيجي، وتستمر أحلام عبدالرحمن الفضلي رئيسا لفريق عمل مراقبة الميزانية الرأسمالية، وتستمر فاطمة محمد أحمد رئيسا لفريق عمل إدارة البرامج الرأسمالية، ويستمر مشعل حمد المشوط رئيسا لفريق عمل ادارة المخاطر الشاملة، وتلغى فرق عمل إدارة أعمال الاتفاقيات المطورة للخدمات الفنية وفرق عمل التأكد من الجودة وتطوير العمل، وتحل مجموعة إدارة البرامج الرأسمالية والمراقبة، ويلغى فريق عمل مراقبة إدارة البرامج، ويلغى فريق عمل مراقبة إدارة البرامج.



وتنقل مجموعة الابتكار والتكنولوجيا الى مديرية (التخطيط والابتكار):



ويستمر حمد احمد الزعابي مديرا لمجموعة الابتكار والتكنولوجيا، ويصبح عبدالله عيد العتيبي رئيسا لفريق عمل البحث والتطوير، ويصبح محمد صالح العقاب رئيسا لفريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا للمرافق السطحية، ويلغى فريق عمل التخطيط والمساندة (الابتكار والتكنولوجيا)، وتنقل مجموعة العلاقات العامة والإعلام الى مديرية (التخطيط والابتكار)، ويستمر محمد البصري مديرا للمجموعة، وتحل مجموعة الأنظمة المالية والمراقبة، ويلغى فريق عمل النظم والسياسات، وتتم إعادة تسمية مجموعة خدمات الأحمدي لتصبح مجموعة الخدمات المشتركة وتنقل الى مديرية التجارية والخدمات المشتركة، ويصبح عبدالعزيز مساعد العبيدان مديرا للمجموعة، وتصبح هديل أسد تقي كبير اختصاصيين.



ويستمر خليفة شعيب شعيب كبير اختصاصيين، ويستمر منذر خليفة الفوزان رئيسا لفريق عمل المرافق، ويستمر محمد عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل صيانة المباني، ويستمر عبدالعزيز ثنيان حمادة رئيسا لفريق عمل الإدارة المكتبية، ويستمر حسن محمد الشمري رئيسا لفريق عمل خدمات المجتمع.



ويستمر خالد سلطان العجمي رئيسا لفريق عمل الورش المركزية.



ويستمر حزام محسن العجمي رئيسا لفريق عمل صيانة المعدات المتنقلة، ويستمر عبدالله مراد تقي رئيسا لفريق عمل عمليات النقل، ويستمر هاشم عبدالنبي الهاشمي رئيسا لفريق عمل الطرق والمساندة.



ويصبح سيف سعد الرشيدي مديرا لمجموعة الأمن.



وتستحدث مجموعة الاستكشافات الجديدة.



ويستحدث فريق عمل إدارة الموارد الهيدروكربونية الجديدة.



ويستحدث فريق عمل تطوير المكامن، ويصبح طلال فهد العدواني رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل التعاون الاستراتيجي والعقود.



وتعاد تسمية فريق عمل تأهيل الاستكشافات ليصبح فريق عمل هندسة الإنتاج وينقل الى مجموعة الاستكشافات الجديدة، وتصبح هيفاء محمد البدر رئيسا للفريق.



استحداث فرق للحفر



وتعاد تسمية مجموعة الحفر التطويري I لتصبح مجموعة الحفر I، ويصبح بندر غالب المطيري مديرا للمجموعة.



ويستحدث فريق عمل الحفر 11، ويصبح خالد صالح محمود رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل الحفر 12، ويصبح مشعل داود الخالدي رئيسا للفريق.



يستحدث فريق عمل الحفر 13، ويصبح مهند سليمان المحيلان رئيسا للفريق.



وتعاد تسمية مجموعة الحفر التطويري II لتصبح مجموعة الحفر II ويصبح هادي سعد العجمي مديرا للمجموعة.



ويستحدث فريق عمل الحفر 21، ويصبح ناصر خلف البرازي رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل الحفر 22، ويصبح ضاري محمد السعدي رئيسا للفريق.



يستحدث فريق عمل الحفر 23، ويصبح فيصل عادل الناقه رئيسا للفريق.



يستحدث فريق عمل الحفر 24، ويصبح علي داود الخالدي رئيسا للفريق.



وتعاد تسمية مجموعة الحفر العميق لتصبح مجموعة الحفر III، ويصبح بدر مطلق العازمي مديرا للمجموعة، ويستحدث فريق عمل الحفر 31، ويصبح دخيل راشد العنزي رئيسا للفريق، ويستحدث فريق عمل الحفر 32، ويصبح مشاري نجيب المضف رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل الحفر 33، ويصبح جمعة بلال بشير رئيسا لفريق عمل الحفر 33، وتصبح إيمان عبدالرحيم الكندري كبير اختصاصيين.



ويصبح عبدالعزيز خالد الشايجي رئيسا لفريق عمل هندسة الحفر وإصلاح الآبار I، ويصبح جاسم محمد حسن رئيسا لفريق عمل هندسة الحفر وإصلاح الآبار II، ويصبح حسين عبدالجليل شهاب رئيسا لفريق عمل التخطيط (الغاز والبيئة)، وتستمر موضي فهد العجمي مديرا لمجموعة تطوير حقول الغاز.



ويصبح أحمد حسين العثمان رئيسا لفريق عمل الاستكشاف واصلاح آبار الغاز، ويستمر عبدالله عبدالمحسن المطيري مديرا لمجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز، وينقل فريق عمل معاينة الآبار (الغاز) الى مجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز، ويستمر عبدالعزيز عبدالله دشتي رئيسا للفريق.



ويستمر عليان حسين العنزي مديرا لمجموعة عمليات مساندة الغاز، ويستمر شملان بدر الرومي مديرا لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة، ويصبح عبدالرحمن فرج العنزي رئيسا لفريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة، وتستمر زينب حسين محمد رئيسا لفريق عمل البيئة والالتزام الاجتماعي، ويستمر محمد صادق العسلاوي رئيسا لفريق عمل الصحة المهنية والسلامة.



ويصبح يوسف إبراهيم القلاف رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الأحمدي).



ويستمر حمد راشد الزوير مديرا لمجموعة عمليات الغاز.



ويعاد تسمية فريق عمل التخطيط والمساندة (المشاريع الكبرى والخدمات الفنية) ليصبح فريق عمل التخطيط والمساندة (إدارة المشاريع والهندسة)، ويصبح حمد أحمد الحجي رئيسا للفريق.



وينقل فريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع الى مديرية (إدارة المشاريع والهندسة)، ويستمر ناصر بدر أبوطالب رئيسا للفريق.



مجموعة المشاريع



وتعاد تسمية مجموعة المشاريع الكبرى I لتصبح مجموعة إدارة المشاريع I، ويصبح موسى محمد العبيدان مديرا للمجموعة.



ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى I ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 11، ويصبح أسامة أحمد الصرعاوي رئيسا للفريق، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى II ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 12، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى III ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 13، ويصبح فهد عبيد الدوسري رئيسا للفريق، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى IV ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 14، ويصبح خالد راضي المزيد رئيسا للفريق، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى V ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 15، ويصبح هيثم حسن كرم رئيسا للفريق، وتعاد تسمية مجموعة المشاريع الكبرى II لتصبح مجموعة إدارة المشاريع II، ويصبح إياد حبيب الخياط مديرا للمجموعة، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى VI ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 21، ويصبح محمد عبدالله الرشيدي رئيسا للفريق، ويعاد تسمية فريق عمل المشاريع الكبرى VII ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع 22، ويصبح جراح جاسم الوزان رئيسا للفريق، ويصبح طلال خالد المطيري رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع 23، ويصبح هديان فهد العجمي رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع 24، ويصبح عبدالرحمن عبدالله الحجيلي مديرا لمجموعة إدارة المشاريع III، ويستمر جمال علي العجمي كبير اختصاصيين، ويصبح عبدالهادي مبارك الزعبي رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع 31، ويصبح أحمد حسن حيدر رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 32، وتصبح ناهد عايض الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 35، ويصبح خالد محمد المهيني مديرا لمجموعة إدارة المشاريع IV، ويستمر منصور ناصر العجمي كبير اختصاصيين، ويصبح نايف عبدالله الحربي كبير اختصاصيين، ويصبح عبدالله عبدالرحمن اليوسف رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع 41، ويصبح أمين حسن الخباز رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 42، ويصبح محمد ناصر العدواني رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 43، ويصبح نواف جاسم الشهاب رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 44، ويصبح خالد جاسم أبل مديرا لمجموعة إدارة المشاريع V، ويصبح نجيب مصطفى الزيد رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 51، ويصبح عبداللطيف عبدالعزيز شعبان رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 52، وتصبح هيفاء سعود الهاجري مديرا لمجموعة مساندة المشاريع والهندسة، ويصبح عبدالله محمد الشامري كبير اختصاصيين.



ويصبح صباح عبدالهادي معرفي رئيسا لفريق عمل مراقبة المشاريع I، ويصبح وائل موسى بهبهاني رئيسا لفريق عمل مراقبة المشاريع II، ويصبح فاخر طاهر الزلزلة رئيسا لفريق عمل المقاييس، وتستمر ريما عبدالله العوضي رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية، ويستمر فارس أحمد المنصوري رئيسا لفريق عمل الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ويستمر سامي عبدالله الياقوت مديرا لمجموعة تأهيل التربة، ويصبح محمد مبارك القحطاني رئيسا لفريق عمل مشاريع تأهيل التربة I.



وتحل مجموعة مشاريع الأحمدي، وتحل مجموعة الخدمات الصناعية.



ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار I (شمال الكويت)، ويصبح عبدالله محمد العجمي رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار II (شمال الكويت) ويصبح شريف عبداللطيف العوضي رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار III (شمال الكويت) ويصبح محمد يعقوب بوشهري رئيسا للفريق وينقل فريق عمل معاينة الآبار (شمال الكويت) الى مجموعة العمليات (شمال الكويت) ويستمر عبدالعزيز علي نجف رئيسا للفريق كما يصبح أحمد خالد الجسمي مديرا لمجموعة مساندة العمليات (شمال الكويت) ويصبح عبدالعزيز ناجم الناجم رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع (شمال الكويت) ويصبح رعد عبدالخضر غريب رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (النفط الثقيل) ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار (النفط الثقيل) ويصبح فهد فواز الضامن رئيسا للفريق وينقل فريق عمل معاينة الآبار (النفط الثقيل) الى مجموعة العمليات النفط الثقيل ويستمر غازي فيصل البصري رئيسا للفريق، وتحل مجموعة الخدمات المساندة (شمال الكويت) ويصبح عمر علي صادق مستشارا ويستمر عبدالمحسن عبدالعزيز العبيدي رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (شرق الكويت) وتعاد تسمية فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير ليصبح فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير ويصبح عدنان عايش الشمالي رئيسا للفريق ويصبح عبدالله عبدالرحيم معرفي رئيسا لفريق عمل إصلاح الآبار I (جنوب وشرق الكويت).



ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار II (جنوب وشرق الكويت) ويصبح خالد عيد العجمي رئيسا للفريق.



ويستحدث فريق عمل إصلاح الآبار III (جنوب وشرق الكويت) ويصبح علي حسين صفر رئيسا للفريق.



وينقل فريق عمل معاينة الآبار (جنوب الكويت) الى مجموعة العمليات (جنوب الكويت) ويستمر ثنيان حامد العصفور رئيسا للفريق.



وتعاد تسمية فريق عمل إدارة المشاريع (جنوب وشرق الكويت) ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع (جنوب وشرق الكويت) وينقل الى مجموعة مساندة العمليات (جنوب وشرق الكويت).



ويصبح أنور فهد الخالدي رئيسا للفريق.



وتحل مجموعة الخدمات المساندة (جنوب وشرق الكويت) ويصبح أحمد سالم الزعابي مستشارا.



كما يستحدث فريق عمل إصلاح الآبار (غرب الكويت).



ويصبح صالح طالب مقيم رئيسا للفريق.



وينقل فريق عمل معاينة الآبار (غرب الكويت) الى مجموعة العمليات (غرب الكويت).



ويستمر منور جزال الشمري رئيسا للفريق.



ويصبح إبراهيم عبدالله السماك مديرا لمجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت).



وتعاد تسمية فريق عمل إدارة المشاريع (غرب الكويت) ويصبح نواف صالح الأثري رئيسا للفريق.