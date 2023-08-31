مبارك الخالدي



دشن منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين تدريباته مساء الأول من أمس استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وكان اتحاد كرة القدم قد اختار المدرسة الكرواتية للإشراف على المنتخب بقيادة المدرب فيرجو ميلان ومساعديه، كما يضم الجهاز الفني المدرب الوطني معاذ العيدان ومدربا حراسة المرمى الوطنيان سمير دشتي وصالح مهدي.



ويمتلك المدرب ميلان سيرة ذاتية جيدة للتعامل مع فئات الناشئين، حيث سبق له الإشراف على تدريب منتخب كرواتيا تحت 17 سنة، وكذلك منتخب الإمارات تحت 17 سنة، وتم التعاقد معه مؤخرا لقيادة منتخبنا الوطني.



ويستعد «أزرق الناشئين» الواعد للمشاركة في دورة الاتحادات المدرسية في القاهرة المقررة إقامتها في نوفمبر المقبل وتصفيات كأس آسيا العام المقبل.