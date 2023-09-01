أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أسماء المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للطلبة الحاصلين على الثانوية الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2023.



وقال الأمين العام في الأمانة بالتكليف عادل البدر في تصريح صحافي أمس إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد اعتمد قبول 86 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للحاصلين على الثانوية الإنجليزية.



وأشار البدر إلى أهمية مراجعة الطلاب والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.



وأكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في الكويت.



