أعرب القائم بالأعمال الأميركي جيم هولتسنايدر عن سعادته بزيارة النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأميركي في مكتب تحديد الأسلحة والتحقق والامتثال بول دين، الذي أجرى لقاءات متميزة مع الجانب الكويتي للتعاون معا في المجالات المتعلقة بالنظم والتشريعات الخاصة بالذكاء الصناعي خصوصا في قطاع الأسلحة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تغير العالم من حولنا، فالجميع بحاجة الى معرفة كيف يمكن التعامل مع هذه التكنولوجيا والتعاون معا الحصول على افضل النتائج وان الكويت شريك رئيسي لنا، لذلك كان من المهم ان نتشارك معها خبراتنا في مثل هذه التكنولوجيا. وعما إذا كان لديهم تخوف من اختراق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الارهابيين، قال إن هذا أحد الأسباب التي دعتنا لإجراء هذه المحادثات مع اصدقائنا الذين لديهم نفس الأفكار والذين يعملون بطريقة مسؤولة لوضع التشريعات والأنظمة التي ستمنع الارهابيين والمجرمين من سوء استخدام هذا الابتكار، فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا في تغيير حياتنا نحو الأفضل وهو منتشر في مختلف انحاء العالم ولكننا ما زلنا نجهل كيف سيغير حياتنا. وحول آخر التطورات بشأن رفع اسماء الكويتيين من قائمة الإرهاب، قال: ليس لدي اي معلومات جديدة حول هذا الأمر.



وعن موعد وصول السفيرة الجديدة، قال إننا بانتظار جلسة مجلس الشيوخ الذي يمضي حاليا العطلة الصيفية وسيبدأ عملها الأسبوع المقبل في الخامس من سبتمبر، موضحا أنها بحاجة الى صوت واحد من مجلس الشيوخ حتى يتسنى لها الحضور الى الكويت ومباشرة مهام عملها.