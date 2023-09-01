الإطفاء تعاملت مع ( 1040) بلاغا ما بين حريق وإنقاذ وخدمات عامة



بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ، قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لمراكز الإطفاء والإنقاذ البحري وكذلك بجولة بحرية لزوارق الإطفاء والإنقاذ البحري المكلفة بتأمين الجزر الجنوبية والاطمئنان على آلية سير العمل ولتجسيد التواصل والوقوف على الجهوزية والاستعداد.

كما استمع الفريق المكراد إلى شرح موجز عن آلية عمل إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بعملية الإطفاء والإنقاذ وعن آلية توزيع زوارق الإنقاذ على الجزر الجنوبية، لتقليص فترة استجابتها للحوادث البحرية بأنواعها ولتأمين سلامة مرتادي البحر في هذه الجزر.

الجدير بالذكر أن إحصائية البلاغات البحرية التي وردت إلى قوة الإطفاء العام خلال هذا العام بلغت (1040) بلاغا ما بين حريق وإنقاذ وخدمات عامة.

وأعرب الفريق المكراد عن شكره وتقديره لرجال قوة الإطفاء العام على القيام بواجباتهم المنوطة بهم بكل تفان واخلاص، مشيدًا بما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم .

هذا، وقد حضر الزيارة مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري العميد بدر فالح سيف .