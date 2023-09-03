أصدرت وزارة التربية السورية تعميما بوقف قبول طلبات الاستقالة والنقل بالمطلق.



وأوقف التعميم الذي نشره موقع جريدة «الوطن» الموالية، «التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين ريثما تتم دراستها». وعليه يمنع على المحافظين ومديري التربية قبول طلبات (الاستقالة، والإجازة بلا أجر)، والنقل لأسباب اضطرارية: رعاية طفل/ صحية/ دراسية/ اجتماعية/ لم شمل»، وذلك تحت أي ظرف كان، بحسب التعميم.



ومع بداية العام الدراسي اليوم، طالبت الوزارة بعدم التشدد باللباس المدرسي والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب. وقالت في بيان انه «بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي وبمناسبة العام الدراسي الجديد، طلبت وزارة التربية من مديرياتها بالمحافظات عدم التشدد باللباس المدرسي» لكنها اشترطت «أن يكون مناسبا» كما طلبت «التخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروري قدر الإمكان».



وقالت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها: «إن هذا الإجراء يأتي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا على تخفيف العبء المالي عن الأهالي، ولضمان حسن سير العملية التعليمية التربوية بالشكل الأمثل».