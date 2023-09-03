أعلنت د.عبير الشهاب رئيسة نادي مداد التابع لقسم الفقه وأصوله بجامعة الكويت، وبشراكة علمية مع الجمعية السعودية العلمية للدراسات الطبية والفقهية، عن إقامة الملتقى العلمي لمناقشة جلسات المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الانغراس وأخلاقياتها المنعقد بالرياض، وذلك عبر تقنية «زووم»، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 3 سبتمبر إلى 22 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية كريمة من عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د.عبدالله العجمي.



وقالت الشهاب إن المؤتمر يقدمه نخبة من الأطباء والفقهاء المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث يبحث الملتقى الواقع العلمي المتعلق بطب الإنجاب وعلاجه وتجنب الأمراض الوراثية قبل وقوعها ومساعدة الراغبين بالإنجاب ممن تعذر عليهم ذلك لسبب من الأسباب وكذلك اختيار جنس الجنين، وهذا التقدم الهائل والتطور المتسارع يقتضي بذل جهود كبيرة لتصور هذا الواقع ومدى تأثيره بما حصل من تطور طبي فيه وبيان حكم الله فيه ومراجعة الأحكام التي سبق إصدارها، ورغبة بخدمة دين الله وتبصير الناس بأمور دينهم والتوصية بمراعاة سن القوانين والأخلاقيات التي تراعى ذلك.



وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه كوكبة من المشايخ والعلماء الشرعيين ذوي الخبرة في الفقه الطبي عامة ونوازله خاصة من المجامع والهيئات الفقهية، إضافة إلى نخبة مميزة من الأطباء المختصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصين في الأخلاقيات الطبية الحيوية ومستشارين قانونيين من خلال 34 ورقة عمل، وذلك وصولا للأحكام الفقهية لهذه النوازل.



وأكدت الشهاب أهمية توعية الممارسين الصحيين ومساعديهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، من خلال الدورات التخصصية، وحلقات النقاش، على أن يتولى تقديم الدورات وحلقات النقاش فقهاء متخصصون بالفقه الطبي، يفهمون الواقع الطبي فهما عميقا، نظرا لتنوع التخصصات الطبية الدقيقة، واختلاف المصطلحات الطبية عن الفقهية.