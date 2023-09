وجه النائب هاني شمس سؤالاً إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته إن وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن كافة النتائج الخطيرة المترتبة على نقص المعروض من الأدوية وفقدها من الصيدليات التابعة للمراكز الصحية ومستشفيات الوزارة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:

1. هل يوجد مانع قانوني أو إجرائي يمنع وزارة الصحة من التعاقد المباشر على استيراد الدواء من بلد المنشأ؟ وإن كان هناك مانع فهل يوجد بدائل عن نوع الأدوية لنفس مكونات الدواء المفقود يمكن للوزارة التعاقد المباشر مع بلد منشأ آخر.

2. ما هي أنواع الأدوية ومسمياتها العلمية وبلد المنشأ التي يفتقدها السوق المحلي والتي تعاني وزارة الصحة من نقصها الشديد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3. ما هي خطة وزارة الصحة للسنة المالية القادمة (2023 – 2024) في توفير جميع النواقص بالأدوية خاصة للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والأمراض المعدية.

4. هناك عدة أدوية تفتقدها المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وهي (Praluent 75 and Praluent 150- Alternative Repatha - Lidocaine adrenaline (dental lidocaine all dentists are complaing) - Growth hormone - Ferinject - Alternative Ferrosac - Restasis Eye drops)، فما هي الأسباب، وكيف يمكن للوزارة توفير المفقود منها، ومن المسؤول عن بقاء هذه الأدوية مفقودة لدى الوزارة؟.