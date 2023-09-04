قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري بجولة تفقدية في مركز العلوم الطبية، وذلك للاطلاع على مدى جاهزية المواقع الجامعية بالجابرية لاستقبال العام الدراسي الجــديـــد 2024/2023، وتذليل كافة الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة.



ورافق المدير في الجولة كل من مدير مكتب مدير جامعة الكويت محمد السليمان، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، ومراقب الأنشطة والفعاليات في الكليات العلمية شيخة الدخيل.



وذكر مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري أن هذه الجولات الميدانية التي انطلقت من كليات مركز العلوم الطبية تهدف للاطمئنان على جهوزية المواقع الجامعية لاستقبال بداية عام دراسي أكاديمي غني بإثرائه المعرفي والمهاري، وتكوين صورة إيجابية نحو التخصصات العلمية المطلوبة في جامعة الكويت لمختلف الشرائح الطلابية، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام دفعات جديدة من طلبة ومنتسبين جدد في جامعة الكويت إلى جانب الطلبة المستمرين، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وبيئة دراسية ملائمة وعطاء متميزا، ليكونوا مخرجات معطاءة تحقق الغاية المرجوة لتلبية متطلبات المجتمع.



وبين أ.د.الظفيري أن الجولة الميدانية انطلقت من مركز العلوم الطبية متضمنة 4 كليات هي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية المساعدة للوقوف على مدى جهوزيتها، إلى جانب الاطمئنان على سير عملية الاختبارات المتأخرة التي تقام قبل بداية العام الدراسي للطلبة المستجدين.



وأشار إلى أن الجولة تضمنت زيارة المختبرات الطبية والقاعات الدراسية لتحقيق بعض المتطلبات التي تحتاجها هذه الكليات الإكلينيكية، لافتا الى أن الجامعة تسعى إلى زيادة الأعداد وزيادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكليات الطبية لتمكينها من استقبال عدد أكبر من الطلاب في المستقبل.



وفي ختام الجولة تقدم مدير الجامعة بالإنابة أ.د.فايز الظفيري بالشكر لجميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات جامعة الكويت الجدد والمستمرين ولجميع مرتادي الجامعة.