قدم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، تضحيات من أجل ارتداء قميص «البلوغرانا» هذا الموسم، قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.



ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن صفقة فيليكس كانت شبه مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة، بالإضافة إلى طلبات أتلتيكو مدريد. وكان أتلتيكو يشترط أن يدفع النادي الذي سيضم فيليكس على سبيل الإعارة جزءا من قيمة استهلاك بطاقة اللاعب وفقا لقانون اللعب المالي النظيف البالغة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى تحمل راتبه المقدر بـ 14 مليونا.



وأشارت إلى أن فيليكس خاطر بكل شيء للانتقال إلى برشلونة، حيث ضحى بنصف راتبه، كما قرر تجديد عقده مع أتلتيكو لمدة موسمين، ما يعني انخفاض كبير في قيمة استهلاكه أمام قانون اللعب المالي النظيف.



وقال البرتغالي جواو فيليكس، أحدث صفقات برشلونة، إنه كان يحلم منذ فترة طويلة بارتداء قميص الفريق الكاتالوني، مضيفا: الجميع يعرف مدى سعادتي بالتواجد في برشلونة، كنت أحلم منذ الصغر باللعب في برشلونة، أنا هنا للمساعدة من أجل تقديم موسم رائع، إنه شعور فريد من نوعه، كنت دائما أبحث عن الفرصة للانضمام إلى هذا النادي منذ فترة طويلة.



من جهة أخرى، تغلب ريال بيتيس على ضيفه رايو فايكانو 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



كما واصل فريق جيرونا انطلاقته المميزة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الرابعة ليرفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن بالدوري، محققا فوزه الثالث مقابل التعادل في مباراة.



في المقابل، توقف رصيد لاس بالماس عند نقطتين في المركز السابع عشر.