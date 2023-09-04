الخالد يوجّه بتكثيف المتابعة الأمنية والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على أهمية تسريع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية بتحصيل المبالغ المستحقة على الوافدين للدولة.

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد، والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون، ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.



‏جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع الدوري مع قيادات وزارة الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية.



‏وأكد الخالد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعيا جميع منتسبي الوزارة الى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.



وأشاد بالجهود الكبيرة لقطاع الامن الجنائي والادارة العامة لخفر السواحل في الضبطيات الاخيرة، مؤكدا الحرص على سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة على الأجانب للدولة.



واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي الجديد وآلية التنسيق مع وزارة التربية في القيام بحملات توعوية أمنية ومرورية والتوعية بخطر المخدرات في المدارس والجامعات.