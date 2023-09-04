قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بعد موجة اضطرابات أمنية اجتاحت شوارع محافظة كركوك.



وقال راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك، في تصريح صحافي، إنه بعد اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تقرر التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك والتحدث مع المتظاهرين الذين قرروا سحب الخيام وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق. كما رفعت السلطات العراقية أمس حظر التجول الذي فرضته امس الأول في كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال التظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.



وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب لوكالة فرانس برس إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني «تم رفعه». وأكد أن «الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك».



وشهدت المدينة التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان تظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.



وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفادت فرانس برس بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.



وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى اثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.



هذا، وقالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك امس لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية إلى أربعة.



وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحافيين، إن حظر التجول رفع، وإن المركبات تتحرك بشكل طبيعي في المدينة. لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.



وقالت «رويترز»: قال أربعة من سكان كركوك ان طائرات هيليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة أمس.



وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص اليوم بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.



من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.



وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية: إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية، وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.



وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.