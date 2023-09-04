هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل حمود الفضلي، أن الفريق يحتاج إلى مزيد من التركيز في مباريات الدوري لتحقيق أفضل النتائج.



وقال لـ «الأنباء»: «خرجنا بتعادل متأخر مع برقان (2-2) بهدفين سجلهما ديفيد (92)، وغابرييل (96)، لنخرج بنقطة واحدة من المباراة، ولم نقدم الأداء المطلوب، الذي يظهر الفريق بصورته الحقيقية، وعلينا الفترة المقبلة أن نقدم الأفضل للحصول على النتائج المرجوة، وقد افتقدنا لجهود المهاجم البرازيلي جيوفاني، وخالد القحطاني أمام برقان في الجولة الثانية لدوري زين للدرجة الأولى بسبب الإصابة، لكن المشوار لايزال في بدايته، ونأمل التعويض في المواجهات المقبلة للبطولة».



وذكر الفضلي أن الفريق سيلعب مباراتين ودتيين مع القادسية والشباب خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، مضيفا: «نقدر عاليا الجهود المخلصة التي يقدمها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد العزب وجميع اللاعبين، وينتظرنا كمجموعة متكاملة المزيد من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا لأفضل المستويات، وأتمنى على اللاعبين تقديم المزيد من الجهد والتركيز، وسنبذل من جهتنا كل سبل التعاون، ونذلل كل العقبات أمام الفريق لتحقيق الهدف الرئيس للفريق وهو التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، وسنعمل على تحقيق أقصى درجات النجاح».