عادت حالة سيلين ديون الصحية لتطل من جديد، مع إطلاق شقيقتها كلوديت تصريحات جديدة قالت فيها إن سيلين المصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، تبذل كل ما في وسعها للتعافي «لأنها امرأة قوية»، مضيفة «إلا أن مرضها نادر جدا، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل».



وتحدثت كلوديت في لقاء جديد مع مجلة هالو «HELLO» الكندية عن مرض وحالة شقيقتها الصحية قائلة: «تصاب سيلين بتشنجات من المستحيل السيطرة عليها، تماما كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال النوم، والتي تسبب وجعا كبيرا، مرضها يشبه شيئا من هذا، لكنه يحدث لجميع عضلات جسمها».



وأردفت: «نحن متعبون لأننا لسنا قادرين على التخفيف من آلامها، نتمنى أن يجد الأطباء علاجا لهذا المرض الفظيع»، مضيفة «هي أعطت الكثير من الحب والوقت وكانت هناك من أجل الكثير من الأشخاص. الجميع يحبها».



وفي معرض حديثها قالت كلوديت إن الرقم خمسة هو رقم الحظ لسيلين، وهي «بلغت هذا العام 55 عاما». وتابعت: «أنا مقتنعة بأن أشياء جيدة ستحدث. نصلي لها من أجل معجزة. أتمنى أن يحدث شيء رائع، لأن هذه هي سنة حظها».



يشار إلى أن كلوديت كانت قد انتقلت مع زوجها للعيش بمنزل شقيقتها سيلين في لاس فيغاس، حتى تتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وعلقت على وجودها إلى جانبها قائلة: «من المريح لنا جميعا أن نبقى إلى جانب سيلين في هذا الوقت الصعب».