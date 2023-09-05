آلاء خليفة



هنَّأ رئيس جمعية الدراسات العليا د.محمد العتيبي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ووزير المالية فهد الجارالله بمناسبة نيلهما الثقة السامية بتوليهما الحقائب الوزارية.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تسكين منصبي وزير التربية د.عادل المانع ووزير المالية فهد الجارالله بالأصالة.



وأضاف العتيبي ان تولي الوزير عادل المانع الوزارة هو مكسب كبير لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة انه أحد قياديي الوزارة خلال الفترة الماضية كونه الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية، وعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وهو ما يقع على عاتقه الكثير من المهام والأمور والملفات المهمة التي تتطلب حلها وسرعة اتخاذ القرار فيها، خاصة ونحن على أعتاب عام دراسي جديد 2024/2023.



وأكد العتيبي ضرورة وضع عدد من الملفات بصفة الأولوية في اتخاذ القرار، أبرزها استعدادات المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد، وتسكين الشواغر القيادية في «التربية» و«التعليم العالي»، وتعيين مدير عام لجامعتي الكويت وعبدالله السالم بالأصالة، والنظر في ملف التعيينات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واختيار الأساتذة وفق المعايير الأكاديمية، والاستعجال في تعيين المستحقين منهم في كليات «التطبيقي» قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى دعم ميزانية «التطبيقي»، والنظر في دعم الأساتذة وزيادة مخصصات البحث العلمي، ومشكلة الشعب المغلقة في الجامعات.



وتقدم العتيبي بتوجيه يد التعاون إلى الوزير د.عادل المانع والاستفادة من خبرات منتسبي جمعية الدراسات العليا من الأساتذة حملة «الماجستير والدكتوراه»، أصحاب التخصصات العلمية الذين يتمتعون بخبرة إدارية واسعة في شتى المجالات.



واختتم العتيبي مطالبا الوزير بوضع خطة استراتيجية واضحة للوزارة للنهوض بالتعليم وتحسين المخرجات في المؤسسات التعليمية والأكاديمية ورفع مستوى جودة التعليم في البلاد.