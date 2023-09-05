تنازلت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، عن لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارتها في الدور الرابع أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عودته الأميركية الموفقة ببلوغه ربع النهائي.



ودخلت شفيونتيك البطولة الأميركية وهي المرشحة الأوفر حظا للاحتفاظ باللقب ورفع رصيدها إلى خمسة ألقاب كبرى، بعد رولان غاروس 2020 و2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، لكن أوستابنكو استعادت الأحد شيئا من البريق الذي خولها إحراز لقب رولان غاروس عام 2017 وبلغت ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الأميركية. وبخروجها من الدور الرابع في خامس مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز (تجاوزت هذا الدور مرة واحدة حين أحرزت اللقب العام الماضي)، ستتنازل الپولندية البالغة 22 عاما عن صدارة تصنيف رابطة المحترفات التي تربعت عليها طيلة 75 أسبوعا، لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا. وتأهلت الى ربع النهائي التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة بفوزها على الصينية وانغ شينيو في ثلاث مجموعات.



ولدى الرجال، واصل ديوكوفيتش عودته الموفقة الى البطولة التي غاب عنها الموسم الماضي بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبلغ دورها ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة في مسيرته بفوزه على الكرواتي بورنا غويو 6-2 و7-5 و6-4.



وبذلك، يواصل الصربي الذي سيستعيد صدارة تصنيف المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراز، مسعاه لإحراز لقبه الرابع في البطولة الأميركية ومعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24). ويلتقي ابن الـ 36 عاما الذي أفلت من خروج محرج في الدور السابق بعد خسارته المجموعتين الأوليين أمام مواطنه لاسلو دجيري قبل أن يعود من بعيد، في ربع النهائي الأميركي تايلور فريتز التاسع والفائز بدوره على السويسري دومينيك ستريكر 7-6 (7-2) و6-4 و6-4.