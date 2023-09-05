105 آلاف وظيفة على بند العقود باعتمادات سنوية تقدر بنحو 611 مليون دينار

39.7 ألف وظيفة معتمدة بـ «التربية».. و29.3 ألفاً مشغولة و10.4 آلاف شاغرة

34.8 ألف درجة معتمدة بـ «الصحة».. 33.9 ألفاً مشغولة و904 وظائف شاغرة

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن 31 جهة حكومية لديها نحو 105 آلاف وظيفة معتمدة ومدرجة على بند العقود بنهاية مارس 2023، فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 611.7 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة الوظائف المشغولة من تلك الدرجات نحو 85.7% من إجمالي الوظائف المعتمدة بواقع 89.97 ألف وظيفة، بينما بلغت نسبة الوظائف الشاغرة منها 14.35% بما عدده 15.02 ألف وظيفة. وتفصيلياً، أظهرت البيانات أن عدد الوظائف المعتمدة على بند العقود ارتفع من نهاية مارس 2022 إلى نهاية مارس 2023 بنحو 20.6 ألف وظيفة، فيما تراجعت الاعتمادات الإجمالية لها بواقع 7.86 ملايين دينار عن الفترة ذاتها، وارتفع عدد المشغول من تلك الوظائف بواقع 7.38 آلاف وظيفة، فيما ارتفع عدد الشواغر على ذات البند بواقع 13.24 ألف درجة وظيفية، وتضمنت البيانات أن 71% من الدرجات الوظيفية المعتمدة على بند العقود بواقع 74.5 ألف وظيفة تتركز في وزارتي الصحة والتربية.



وظائف التربية والصحة



ولجهة وزارة التربية، فقد بلغ إجمالي أعداد الوظائف المعتمدة لديها بنهاية مارس 2023 نحو 39.7 ألف وظيفة باعتمادات قدرت بنحو 169.8 ألف دينار، بينما بلغ عدد المشغول منها نحو 29.3 ألف وظيفة فقط، فيما بلغ عدد شواغر «التربية» على بند العقود خلال تلك الفترة نحو 10.4 آلاف وظيفة.



وبالمقارنة على أساس سنوي قياسا إلى أرقام مارس 2022، فقد تراجعت أعداد الوظائف المعتمدة في التربية بواقع 66 وظيفة قياسا إلى 39.76 ألف وظيفة بنهاية مارس 2022، كما تراجعت الاعتمادات المالية المقدرة لها بنحو 4 ملايين دينار قياسا إلى 173.8 ملايين دينار بنهاية مارس 2022، بينما تراجع عدد الوظائف المشغولة بواقع 10.4 آلاف درجة وظيفية، قياسا إلى 39.75 ألف وظيفة مشغولة بنهاية مارس 2022، فيما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بواقع 10.37 آلاف وظيفة قياسا إلى 10 وظائف بنهاية مارس 2022.



أما وزارة الصحة، فشهدت في نهاية مارس 2023 وجود نحو 34.8 ألف وظيفة على بند العقود، تبلغ اعتماداتها المالية نحو 358.12 مليون دينار، فيما يبلغ عدد الوظائف المشغولة منها نحو 33.9 ألف وظيفة بتكلفة تصل إلى 358.1 مليون دينار، بينما تبلغ أعداد الوظائف الشاغرة في الوزارة نحو 904 وظائف.



وبالقياس على أساس سنوي مقارنة مع أعداد الموظفين على بند العقود في نهاية مارس 2022، يظهر أن أعداد الوظائف المعتمدة بنهاية مارس 2023 ارتفعت بنحو 248 قياسا إلى 34.57 ألف وظيفة معتمدة بنهاية مارس 2022، بينما ارتفعت الاعتمادات المالية بما قيمته 8.7 ملايين دينار قياسا إلى 349.44 مليون دينار اعتمادات مالية بنهاية مارس 2022، فيما تراجعت أعداد الوظائف المشغولة بنحو 210 وظائف قياسا إلى 34.12 ألف وظيفة بنهاية مارس 2022، وارتفعت أعداد الشواغر بواقع 458 وظيفة قياسا إلى 446 وظيفة شاغرة بنهاية مارس 2022.

أعلى 3 جهات بالوظائف المعتمدة

٭ 39.69 ألفاً بـ «التربية»



٭ 34.81 ألفاً بـ «الصحة»



٭ 2.95 ألف بـ «الأوقاف»

.. والأعلى بالوظائف المشغولة

٭ 33.9 ألفاً بـ «الصحة»



٭ 29.3 ألفاً بـ «التربية»



٭ 2.95 ألف بـ «الأوقاف»

أعلى جهات بالوظائف الشاغرة

٭ 10.38 آلاف وظيفة بـ «التربية»

٭ 904 درجات وظيفية بـ «الصحة»

جهات بلا وظائف مشغولة على بند العقود

٭ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية



٭ وزارة النفط



٭ الأمانة العامة لمجلس الوزراء



٭ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب