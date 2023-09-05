محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد 27 أغسطس الماضي، ذكرت مجلة «ميد» ان شركة نفط الكويت قررت تمديد عقد تطوير حقول الغاز الجوراسي (الغاز الحر) في شمال الكويت بعد ان تم التوصل إلى اتفاق مع شركة «SLB ـ شلمبرجير» الأميركية، ومن ثم طلبت الشركة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على تمديد العقد المتعلق بالمشروع.



وأضافت المجلة انه يعتقد أن قيمة الصفقة وفقا للتمديد في المنطقتين تبلغ حوالي 21.16 مليون دولار و18.67 مليون دولار على التوالي، وبإجمالي يبلغ 39.8 مليون دولار.



وكانت شركة نفط الكويت منحت في أغسطس 2016 عقدا بقيمة 380 مليون دولار لشركة SLB لبناء توسعة لمرافق الغاز الجوراسي غير المصاحب في حقل غربي الروضتين في الكويت.



وقد تم انجاز المشروع في عام 2019.



وفي أغسطس الماضي، كشفت «ميد» النقاب عن مشروعين آخرين للنفط والغاز في الحقول الجوراسية تقوم شركة نفط الكويت بتطويرهما، مشيرة إلى ان العمل فيهما يحقق تقدما سريعا، وانه قد يتم انجازهما قبل نهاية العام، وقبل انتهاء الجدول الزمني التعاقدي البالغة مدته 780 يوما، ويعرف المشروعان باسم مرافق الإنتاج الجوراسي 4 و5.



وقد منحت شركة نفط الكويت العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار المتعلق بالمرفق 4 إلى شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، في حين فازت شركة جيرة الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار ويتعلق بالمرفق 5 في الشهر نفسه.