طالب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم رونالد كومان لاعبيه بالتحلي بقوة ذهنية أكبر عقب بداية مخيبة لولايته الجديدة مع «الطواحين» هذا العام.



وخسرت هولندا ثلاث مرات في أربع مباريات منذ أن حل كومان محل لويس فان غال، منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية على أرضها في يونيو.



وتستكمل هولندا رحلتها في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا بمواجهة اليونان في المجموعة الثانية في أيندهوفن غدا الخميس، قبل السفر إلى دبلن لمواجهة أيرلندا يوم الأحد.



وأبلغ كومان الصحافيين «الأجواء لطيفة للغاية في المنتخب ويمكنك رؤية ذلك عندما يجتمع اللاعبون معا. لكن علينا أن نكون أكثر صراحة مع بعضنا لمصلحة الفريق. أعتقد أن اللاعبين لا يصححون أخطاء بعضهم البعض بالشكل الكافي. إذا سمح الظهير لجناح المنافس باختراق الفريق عدة مرات فعليك قول شيء ما. الأمر يتعلق بالتواصل».



وقال كومان إن النتائج السيئة مؤخرا كانت بمنزلة «خطوات هائلة للخلف»، وقال إنه يأمل أن يعي اللاعبون أهمية المباراتين المقبلتين في التصفيات خلال ستة أيام.



وفي شأن آخر، أعرب النجم الألماني ماريو غوتزه (31 عاما) عن سعادته بأنه ليس مدربا للمنتخب الألماني، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها حاليا هانزي فليك المدير الفني للفريق. ولدى سؤاله في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجمينه تسايتونغ» عما إذا كانت هذه الانتقادات مبررة، أوضح غوتزه، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كاس العالم 2014 بالبرازيل: «في النهاية، الأمر يتعلق بالنتائج.



كمدرب للمنتخب الوطني، سيكون تقييمك من خلال النجاح مع الفريق. مشاركة المنتخب في كأس أمم أوروبا العام المقبل بألمانيا ترتبط أيضا بالتوقعات. من الجيد أنني لست المدرب». وأعلن فليك أن المهاجم نيكلاس فولكروغ سيغيب عن «المانشافت» في مباراتيه الوديتين أمام اليابان وفرنسا يومي 9 و12 الشهر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.



لاعبو إسبانيا ينتقدون روبياليس



انتقد لاعبو المنتخب الإسباني للرجال، «السلوك غير المقبول» لرئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.