أصيب تسعة سوريين على الأقل نتيجة انفجار في أحد مطاعم منطقة المزة الراقية بالعاصمة دمشق.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن الانفجار الذي سمع صوته في عدة أحياء من العاصمة ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، وأنه تسبب في أضرار مادية كبيرة في المكان.



ونشرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية تسجيلات مصورة لموقع الانفجار، حيث شوهدت سيارات الإسعاف والشرطة في موقع المطعم الذي تعرض لدمار كبير طال حتى السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.



وبحسب ما أفاد موقع «أثر»، تم نقل الإصابات إلى مشفى «يافا» ومنها إلى مشفى المواساة، ومنهم من كانت إصابته خطرة.



وبين أن الانفجار تسبب بأضرار مادية كبيرة في المطعم، حيث وقع الانفجار في منطقة «المزة فيلات غربية»، وكافتيريا مجاورة، بالإضافة لتضرر سيارات كانت تركن في المكان.



وأوضح أن معظم المصابين هم من العاملين في هذين المطعمين، ويرجع سبب الحريق بحسب المعلومات الأولية الى انفجار أسطوانة غاز كان يتم تركيبها في المطعم.