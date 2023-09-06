

أحمد خميس



في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط وردع المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط مقيم من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والاحتيال عن طريق إيهام الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة واستغلالهم ماديا، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



ووفق مصدر أمني أفاد بأنه بعد ورود شكاوى عدة من مواطنين ومواطنات تفيد بأن وافدا أفريقي الجنسية يقوم باستقطاب الفتيات والشباب عن طريق تقديم خدمات لعمل سحر، حيث تمت مراقبته على مدى أيام وبعد التأكد من المعلومات ورصده في منطقة السالمية تمت مداهمة شقته وضبطه وبحوزته مواد وأدوات سحر وشعوذة.