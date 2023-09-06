وافق مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة الـ 160 للمندوبين الدائمين، على مقترح الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء.



وقال مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرنا في القاهرة غانم الغانم لـ «كونا» عقب انتهاء الاجتماع، إن المندوبين الدائمين ناقشوا فيه مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.



وأوضح السفير الغانم أن مجلس الجامعة وافق على مقترح الكويت بإدراج بند بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي نظرا لأهميته البارزة التي تتطلب التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات المعنية به في الدول الأعضاء.



وأكد حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي إلى مستويات تلبي تطلعات الشعوب العربية، مشيرا إلى مناقشة المجلس العديد من البنود التي تصب في هذا الإطار.



وكانت أعمال الدورة العادية الـ 160 على مستوى المندوبين قد انطلقت صباح أمس الأول في مقر جامعة الدول العربية، حيث تسلمت المغرب رئاسة المجلس الوزاري من مصر.



وكان السفير الغانم ترأس وفد الكويت في اجتماع المندوبين الذي ضم في عضويته مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر.