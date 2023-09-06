

بشار جاسم



تحت رعاية وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، وبحضور حشد فني وإعلامي وجماهيري، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين أمس الأول حفلا موسيقيا بمناسبة افتتاح مقرها الجديد بمنطقة المرقاب، والذي شهد تنوعا في فقرات الغناء والموسيقى والتكريم.



في البداية، استهل الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والتي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله، مشيدا بالرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، ومرحبا فيها بالحضور، في بيت الفن والثقافة والموسيقى والتراث، جمعية الفنانين الكويتيين.



وقال عبدالله: اليوم ندشن في هذا الجمع الرائع، افتتاح المقر الجديد للجمعية، ونعلن بكل فخر واعتزاز، إطلاق اسم الرمز الفني الوطني «شادي الخليج» على قاعة الاحتفالات في الجمعية، إلى جانب أننا نحتفل بانطلاق الموسم الجديد ضمن موسم حافل.



وأضاف: بذلت جمعية الفنانين الكويتيين الجهود طوال مسيرتها الرائدة في نهضة وتطور الفنون، محققة العديد من الإنجازات، حيث قدم المؤسسون والفنانون الرواد الكثير من الإسهامات والبصمات التي ستظل راسخة في تاريخ الحركة الفنية والثقافية في دولتنا الحبيبة الكويت، وأصبحت الجمعية منارة ثقافية مهمة وبارزة على المستويين المحلي والإقليمي، مثمنا الدور الداعم للجمعية من قبل وزارة الإعلام، وتخصيص مقر لها بعد 60 عاما على تأسيسها، إلى جانب الجهود الداعمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووسائل الإعلام.



بعدها، بدأت مراسم التكريم، حيث قام رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير «شادي الخليج»، ونائب رئيس الجمعية، وأعضاؤها، بتكريم وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، إضافة إلى تكريم كل الصحف المحلية التي ساهمت في دعم مسيرة الجمعية.



انطلق الحفل الموسيقي الغنائي باستحضار روائع الفن الكويتي الأصيل، تحت قيادة المايسترو د.أيوب خضر، حيث غنى في البداية الفنان خالد المسعود «سدرة العشاق» كلمات مبارك الحديبي وألحان غنام الديكان، وأغنية «عجيبه» كلمات بدر بورسلي وألحان غنام الديكان، بعدها قدمت الفنانة ولاء الصراف أغنيتي «أنا يا خلي» كلمات مبارك الحديبي وألحان يوسف المهنا و«يا من يبشرني» كلمات بدر بورسلي وألحان خالد الزايد.



وغنى الفنان فواز مرزوق أغنيتي «يا نور عيني» كلمات طلال السعيد وألحان أنور عبدالله، و«ولهان» كلمات بدر بورسلي وألحان سليمان الملا، ثم اختتم الحفل الفنان محمد البلوشي بأغنيتين الأولى «يا سعود» كلماتها من التراث ومن ألحان البلوشي، والأخرى «دار الهوى شامي» كلمات يوسف ناصر وألحان الفنان البلوشي، وأعقبها أخذ صور تذكارية، وتخلله حفل عشاء على شرف الحضور.