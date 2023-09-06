أقام نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية حفل انطلاق التدريبات للموسم الرياضي 223- 2024 للاعبي النادي بصالة ثانوية صالح شهاب بمشرف، وذلك بحضور جاسم النوري رئيس مجلس إدارة النادي وأمين السر العام صديقة الأنصاري وأمين الصندوق هناء الزواوي وأعضاء مجلس الإدارة فهد السهلي وقسيمة الموسوي ومدير عام النادي هدى الخالدي وجميع الأجهزة الفنية والإدارية وحشد كبير من اللاعبين وأولياء الأمور.



واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الرياضية والترفيهية في أجواء من الفرح والمتعة لتشجيع اللاعبين على الانخراط في التدريبات بعد فترة الراحة السلبية خلال الصيف، حيث هنأ النوري اللاعبين وأولياء الأمور بانطلاق التدريبات للموسم الجديد، مشيدا بأجواء التفاؤل والثقة التي يعيشها لاعبو نادي الطموح بعد تشرفهم باستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وثناء سموه على إنجازاتهم وحضهم على مواصلة العمل الجاد والالتزام بتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل.



من جهتها، أشادت هدى الخالدي بالحضور المميز للاعبين وأولياء الأمور وحالة التفاؤل والإصرار والثقة التي يبدأ بها النادي موسمه الجديد، مشيرة إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجا تدريبيا خلال شهر سبتمبر للإعداد البدني للاعبين في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى والتنس لتهيئتهم للانخراط في الألعاب الرياضية وأضافت أنه سيتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية للاعبين نهاية هذا الشهر يتم على ضوئه فرز اللاعبين وتحديد المستويات والفئات لانطلاق المشاركات المحلية والخارجية، متمنية التوفيق للجميع.