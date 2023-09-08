الحداق ليس رمي خيط فقط، وإنما هو احتراف وفن لا يتقنه إلا صاحب الخبرة والتنوع وابتكار طرق صيد جديدة تعطي التميز لصاحبها وتوفر عليه الجهد والوقت، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله العصفور صاحب الخبرة الفريدة والمتميز بصيد الكاست (اللفاح)، وما هي عدة اللفاح وأين ومتى يتم استخدامه، وما السلبية الوحيدة الموجودة في اللفاح، والأسباب التي جعلت صيد اليوم مختلفا عن الأمس، كما اطلعنا العصفور على أماكن تواجد الشعم والسبيطي والشيم، وأكثر الأسماك التي تتواجد في البيئة الصخرية، وأفضل أماكن الهامور وييمته المفضلة، ولماذا أسماك الچنعد تتنقل من مكان إلى آخر، وأفضل طرق صيدها، ومعلومات بحرية متنوعة عن اللفاح وطرق صيد أخرى تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق عبدالله العصفور: البحر بدايتي ومرجعي الأول منذ الطفولة وإلى يومنا هذا، وانطلاقتي إلى عالم الصيد كانت منذ الصغر وأنا بعمر 10 سنوات، وتعلمت حب البحر والصيد على يد عمي وعائلتي خلال رحلاتهم البحرية إلى المحادق الشمالية والجنوبية، وأكثر ما تعلمته الترديع والموادع ومواسم الأسماك وأنواع الييم وأحجام الخيوط المناسبة حق كل سمچة وأشياء أخرى كثيرة، وبعد أن كبرت وكبرت هواية الحداق معي رافقت الأصدقاء والأحباب إلى أماكن صيد كثيرة وتبادلنا الخبرات مع بعضنا وتعلمنا طرق صيد جديدة.



اختلاف طرق الصيد



ويضيف العصفور: اختلف الصيد عن قبل بأكثر من ناحية، أولا معدات وطرق الصيد، ثانيا اصبح صيد الأسماك اقل من قبل بسبب الصيد الجائر من القراقير وشباك الصيد «العديد» وأيضا التلوث وقلة الخبرة، وهذا الشيء تسبب بإتلاف الحياة البحرية وأماكن تواجد الأسماك، حاليا الشعم حاضر، وكذلك الشيم سيد المائدة والسبيطي ببعض الأماكن، وكل هذا يعتمد على المرعى الأساسي للأسماك اللي تبي تصيدها، فمثلا إذا توافر المرعى الأساسي للشعم على السيف راح يحضر الشعم لأن السمچة دائما وأبدا تلحق المرعى وتتغذى عليه.



ييمة السبيطي والشعم



ويتابع: السبيطي والشعم مكانها البيئة الصخرية والتي تتكون عليها العوالق من البحر وتتغذى عليها وتقدر تصيدها بأماكن تكون فيها الأرض صخرية وفيها مرعى طيب، وكذلك تجدها دائما عند الصبات الخرسانية أو أعمدة بنص البحر ويرجع السبب تكون المرعى عليها، وبالنسبة للييمة أفضل شيء للسبيطي المحاياة سواء كان زوري أو سلس أو نغاقه وتكون من نفس مرعاه، وأفضل ييمه للشعم الشريب، والييم الفرش الطازج يعطيك فرصة للصيد جدا قوية.



الچنعدة دائمة التنقل



ويقول العصفور: الهامور عشق الحداقة ويتفاخرون بصيدته ومكانه الطبعانات خلال فصل الصيف، والچنعدة سمچة لا تتوقف ودائمة التنقل من مكان إلى آخر ولها اكثر من وقت لصيدها، وغالبا من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر وديسمبر، وصيدها يكون بطريقة الكاست (اللفاح)، اما بطريقة التشخيط راح تصيدها بأكثر من الأوقات التي ذكرتها سابقا، والنويبي حاليا نصيده بكل وقت من أيام السنة، لكن افضل وقت له منتصف نوفمبر مع دخول الشتاء وقرصة البرد.



بدايات صيد الكاست



ويضيف: الحداق الشاطر لازم يبحث ويجتهد وينوع في طرق صيده حتى يصل إلى طريقة تختصر عليه الوقت والجهد وبنفس الوقت يفوز بسمچة طيبة وأكثر شيء جعلني اتجه إلى طريقة الصيد الحديثة الكاست (اللفاح) هي أولا النتيجة كانت واضحة بتوفير الوقت، وكذلك تشكيلة العدة المستخدمة ثانيا تروح البحر كاشخ وترد كاشخ بدون زفرة وريحة ثالثا اختصر مشوار جدا كبير لبعض أنواع السمك عشان تصيده، لكن يتم الصيد القديم عبر الخيط موجود في بعض الحالات لما تكون السمچة ما تبي تاخذ على الكاست أو الجق.



سلبية واحدة لـ«الكاست»



ويتابع العصفور: اللفاح عالم كبير جدا وأساسياته إذا تختصرها سأقول قصبة (سنارة) ومكينة وخيط حرير وليدر وميرور (سمك صناعي) طبعا كل هذه الأشياء تتحدد بأنواعها وأحجامها لما تعرف حق أي سمچة تبي تستخدمها، يعني إذا بصيد مثلا سبيطي ما يصير نفس العدة تستخدمها حق التونة، والسبب يرجع إلى قوة السمكة وتكنيك اللفاح، والسلبية الموجودة في اللفاح هي واحدة فقط انك تقط فلوسك كلها اذا ما عندك كنترول وسيطرة.



لفاح السيف والطراد



ويؤكد أن لفاح السيف يختلف عن اللفاح بالطراد بشيء بسيط مثلا القصبة (السنارة) حق السيف ستكون أطول من السنارة اللي في الطراد، وذلك لكي تعطي مجالا للخيط للوصول إلى مسافة أبعد، والعكس صحيح بالنسبة لسنارة الطراد، وأقول حق كل شخص وده يتعلم الصيد أو أي شيء عن البحر اسأل الناس المختصة أصحاب الخبرة والكل راح يفيدك سواء عن الطراد أو بالصيد أو البحر بشكل عام لأن في آخر الأيام مع الأسف كثرة الحوادث البحرية والسبب أشياء تافهة مثل عدم الانتباه إلى ليتات الطراد والسايدات الجانبية.



ختامية



واختتم العصفور قائلا: اكثر الأشياء التي تضايقنا في البحر للأمانة الصيد الممنوع اللي تلف البحر وخرب المحادق والحياة البحرية مثل المشابك والقراقير وشباك الصيد «العديد» والتلوث وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ لأي شيء يكون بحري عقب جائحة كورونا، وأوجه نصيحة لأهل البحر السيفتي قبل كل شيء والتأكد من اجراءات السلامة قبل لا تنزل البحر وحالة الجو والبحر، وبالنسبة للسيف أخذ معاك ما يكفيك من الماي والشرب وتلبس ملابس يكون فيها سيفتي مثل الجوتي اللي ما يزلق على الصخر وتغطي راسك من الشمس.. وربي يحفظ الجميع ويرزقهم بصيد طيب.





